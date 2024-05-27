業成：海外設廠今年定案 液晶顯示2030年前難取代

觸控面板廠GIS-KY業成董事長周賢穎今天表示，配合客戶海外設廠今年可望定案，至於確切的地點、規模、合作對象都將在適當時機公布。

業成今天舉行股東會，並在會後透過視訊與記者分享今年的全球布局與展望，周賢穎說，除非客戶有新應用，過去產能都以中國為主，但考量到生意與商機，近2、3年都有評估在東南亞設新產線；整體電子業轉移以東南亞為主，越南、泰國、印度都是業成考量的設廠地點，但主要還是配合客戶需求。

周賢穎說，今年下半年比上半年營收可望增加，但依既有模式，高階顯示器技術改變，今年觸控顯示器相關營收可能往下掉，但有新產品挹注，可望補充這部分減少的差額，因此，整體營收看不到很大變化。

他坦言，占營收比重逾8成的觸控液晶顯示器相關產品，許多產品採用的技術已朝有機發光二極體（OLED）轉移，所以公司必須大幅轉型，並已陸續增加新應用，但2030年前液晶顯示器應該不會被取代，所以不必過於擔心。

業成指出，去年車用產品占整體營收小於5%、指紋辨識產品小於10%，觸控顯示器相關占8成多；今年車用可達5%、指紋辨識產品超過10%，觸控顯示器約8成；另外，看好光學鍍膜在虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）應用，但預期2026、2027年才會放量。

雖然OLED顯示技術壓縮液晶顯示面板的市場，不過，周賢穎強調，OLED對解析度要求高，越來越多客戶在高階產品導入超聲波指紋辨識功能，目前已有客戶導入超聲波指紋辨識，明年還會更多，甚至將來連中階OLED產品都會導入超聲波指紋辨識功能。

業成解釋，車載產品占整題營收比重今年可望達5%，已較去年有20%至30%的成長，車載布局會有更多零件整合，提供完整服務，不再像以前只提供模組組裝。另外，業成車用產品也受惠鴻海集團內部的布局整合優勢。

至於夏普將關閉堺10代面板產線，業成指出，因堺10代線鎖定電視面板，所以對業成沒有影響。