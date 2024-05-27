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緯創股東會本周登場！董座林憲銘將現身、揭最新展望

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

電子代工大廠緯創（3231）近年受到晶片大廠輝達（Nvidia） 掀起的AI巨浪不斷激勵，整體營運持續繳出亮麗表現，而緯創目前也已成功卡位輝達（Nvidia）GB200伺服器供應鏈，外界則持續關注這款號稱「地表最強」AI晶片的出貨動態。對此，緯創訂於本周四（5/30）召開股東大會，屆時將由董事長林憲銘親自現身主持，並親自向股東釋出團隊最新展望，吸引外界的關注。

據悉，代工大廠緯創近年強攻AI人工智慧相關佈局，並持續調整各項產品線，包括去年底將旗下印度廠出售給當地龍頭大廠塔塔（TATA），宣告退出蘋果代工的行列，但轉向增加投資，轉攻在地車電市場，強化車載應用，集結集團能量，瞄準中央控制元件（CCU）與液晶顯示相關應用，轉型向利基業務發展。

在AI伺服器業務上，緯創目前手握輝達 CoWoS AI晶片基板高達85%的訂單，是超微及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商。通吃AI三巨頭訂單，讓緯創成為2024年AI伺服器晶片的主要贏家，旗下AI伺服器產線成績也因握有輝達（Nvidia）H100伺服器訂單，並供應新一代B100基板訂單。

至於合作夥伴輝達（NVIDIA） 3月發布最強晶片GB200時，特地宣布的台鏈代工合作名單中，緯創旗下緯穎也成功入列，對此，緯穎不僅是較早卡位輝達供應鏈的業者，更也是首批搭載最強AI晶片GB200 NVL72的公司。而林憲銘也透過致股東報告書向大家預告「AI 伺服器業績大有斬獲」，吸引市場供應鏈滿滿關注。

林憲銘在致股東報告書中提及，今年緯創將繼續加大力道投資AI、高效運算（HPC）相關領域，並不斷擴大AI伺服器、工業電腦及售後服務等高毛利業務營收，而他認為，今年旗下AI伺服器業績將大有斬獲，至於車用電子方面，目前雖然只處於起步階段，但他也相信，很快就會看到有巨大的成長。而5月30日股東會林憲銘就將親自現身，因此格外吸引市場關注。

AI 緯創

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