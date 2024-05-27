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光罩股東會通過每股配息1.5元 40奈米光罩下半年量產

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣光罩總經理陳立惇。圖/聯合報系資料照片
台灣光罩總經理陳立惇。圖/聯合報系資料照片

台灣光罩(2338)今（27）日舉行股東常會，股東會中通過112年盈餘分派案，每股配發1.5元現金股利。面對股東最關心的未來營運展望，由於半導體光罩受惠於全球半導體晶圓廠的產能擴張，以及各種新技術與應用的出現而蓬勃發展。未來將透過提升高階光罩比重，以及強化客戶服務，來提高市場占有率。

台灣光罩表示，公司在成功量產65/55奈米光罩後，40奈米光罩已於本月通過客戶認證，預計下半年進入量產，貢獻營收。目前正加緊開發28奈米光罩技術，預計明年完成開發並送交客戶認證。

此外，台灣光罩也針對12吋晶圓廠展開更緊密的合作計畫，目前台灣光罩的12吋營收占比已達30%以上，未來將隨12吋占比的提升而推高營收與獲利表現。除台灣光罩持續優化產品組合外，集團子公司營運也逐步向上，因此期待第二季的營收表現可創新高，而獲利表現也將回到去年第4季之水準。

展望未來，台灣光罩集團聚焦於半導體、綠色能源、智慧製造等三大核心領域。並透過集團內各家子公司的協同合作，全面資源管理，來實現集團整體價值的最大化。未來將秉持「敬天愛人、維護地球」的經營理念，推動企業的可持續發展，以期創造更多價值來回饋股東。

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