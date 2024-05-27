聯發科董座蔡明介：未來10年AI及車用將是聯發科布局重心

聯發科（2454）今（27）日舉行股東常會，董事長蔡明介表示，5G、AI、車用及 Arm 架構運算市場將是公司未來10年布局重心；副董事長蔡力行指出，公司今年會努力達成先前預期的美元營收年成長14～16％的目標。

聯發科今日股東常會順利通過各項議案及新任董事名單。新任董事名單包含蔡明介、蔡力行、陳冠州、孫振耀；獨立董事名單包括吳重雨、張秉衡、林夏如及張耀文等8名董事，值得注意的是台大電資學院院長張耀文首次擔任獨董職位。

蔡明介表示， 未來AI將從雲端延伸到邊緣端，聯發科長期在手機、物聯網等邊緣端布局，現在也累計相當多技術具備進入雲端市場的門票，雲端 ASIC 市場發展，5G、AI、車用及 Arm 架構運算將是公司未來10年布局重心，雖然目前營收比重還不高，但進展相當順利。

蔡明介進一步說，聯發科從消費性周邊，到現在手機、WiFi，各個消費型產品，公司的核心IP是定位在運算、通訊、多媒體等三大技術，在三大核心技術，提供系統SoC，採用台積電最領先技術5奈米、4奈米、3奈米並繼續向前推進，甚至先進封裝，未來會持續努力向前推進新技術研發。

至於今年營運展望，蔡力行表示，稍早法說會中提出預期今年以美元計算，全年營收將年14～16％，預估本季庫存將回到平衡狀態，今年全年會比去年有不錯成長，會絕對努力達到設定的目標。