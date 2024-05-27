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董座洪嘉聰 提出矽統改造三招

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
矽統召開股東會，董座洪嘉聰(圖左二)發言。照片/讀者提供
矽統召開股東會，董座洪嘉聰(圖左二)發言。照片/讀者提供

老牌IC設計廠矽統（2363）於27日召開股東會，董事長洪嘉聰提出矽統改造三招，分別是先進行減資、產品線聚焦、增加互補性。該公司股東會也順利通過減資35％的議案。

洪嘉聰回答股東提問時表示，去年7月矽統改組時，他誠惶誠恐，但聯電是該公司最大股東，如果沒有下來承擔，實在也不行。矽統在這20多年來沒賺什麼錢，獲利主要是靠持有聯電股權的股利收入。國內半導體業蓬勃發展，矽統面臨人才流失、競爭力不足問題。

在接下矽統董座後，洪嘉聰首先認為，矽統股本實在太大，所以必須進行減資，第二是原有產品線必須更為聚焦。公司體質無法馬上變好，產品需要開發時間，在聚焦後，核心有競爭力的部分必須補上。第三是未來希望能找到與矽統產品有互補性、增加營收、提高競爭力的部分。

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