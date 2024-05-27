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正崴結合日商優必達斥資20億元 打造全台最大AI運算中心

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
正崴集團今日與日商優必達合資成立優崴超級運算中心公司，在台灣北中南建置全台最大超級運算中心。記者簡永祥/攝影
正崴集團今日與日商優必達合資成立優崴超級運算中心公司，在台灣北中南建置全台最大超級運算中心。記者簡永祥/攝影

正崴（2392）集團攜手日本優必達（Ubitus），帶領旗下森崴能源（6806）打造台灣AI革命運算基地。正崴董事長郭台強表示，正崴集團將與在生成式AI有豐富經驗的日商優必達合資成立優崴超級運算中心公司，在台灣北中南建置超級運算中心，初期斥資20億元在正崴土地廠建置全台首座大型運算中心，並提供算力租借（PAAS）及軟體即服務（SAAS），卡位生成式AI商機。

郭台強表示，這項AI布局將由正崴、森崴和優必達合資優崴，正崴持股41%、森崴持股10%、優必達持股49%，打造全台最大運算中心。第一期由正崴出資20億元，向華碩採購採用NVIDIA H100 AI處理器、英特爾CPU的伺服器機櫃，數量高達128台，換算等於建置擁有1024張GPU模組的運算中心，超越輝達的Taipei-1運算中心，並優租借給優崴公司提供運算租借及SAAS服務。

經濟部產發署、國科會、資策會等相關部會首長見證，以及全球科技巨擘輝達（NVIDIA）、英特爾（INTEL）、美超微（Supermicro）、鎧俠（KIOXIA）及華碩集團、優必達、AI大聯盟、正崴集團、森崴能源、富威電力、欣鑫天然氣及優崴超算等貴賓，見證正崴集團向華碩集團採購GPU設備及與日本優必達公司簽訂全球戰略夥伴，成立合資公司。

郭台強表示，正崴初第一期預定將在今年第4季即可完成128台採用NVIDIA H100的AI伺服器機櫃，建置完成後，將是目前國內規模最大的AI運算中心，並且將積極爭取台灣取得最新的GB200的AI運算基地，讓台灣的算力成為亞洲第一，並躋身全球前20大的運算中心。

郭台強指出，利用AI算力提升企業和國家的整體競爭力，協助企業將「產業AI化」與「AI產業化」，未來只要台灣有需要，正崴集團將全力以赴投入建置最新的運算基地。同時，帶領能源管理及綠電專家的森崴能源，和雲端及人工智慧服務權威的優必達，成立「優崴超級運算股份有限公司」（優崴超算），透過國內外所有科技夥伴全力相挺，共同打造台灣成為全球AI運算及綠能發展的重要基地。

正崴集團、優必達、森崴能源今日共同簽屬成立「優崴超級運算股份有限公司」的戰略協議，優崴將整合正崴和優必達的軟硬技術實力，以及森崴的能源電力系統，讓未來算力系統有更穩定的電力供應，跨平台合作整合AI雲端技術服和能源管理、綠電服務，將是台灣AI算力的最強平台。

正崴集團董事長郭台強今日舉華碩集團董事長施崇棠簽署打算全台最大運算中心採購合約後合影。記者簡永祥/攝影
正崴集團董事長郭台強今日舉華碩集團董事長施崇棠簽署打算全台最大運算中心採購合約後合影。記者簡永祥/攝影

AI 正崴 郭台強

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