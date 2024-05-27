正崴結合日商優必達斥資20億元 打造全台最大AI運算中心

正崴（2392）集團攜手日本優必達（Ubitus），帶領旗下森崴能源（6806）打造台灣AI革命運算基地。正崴董事長郭台強表示，正崴集團將與在生成式AI有豐富經驗的日商優必達合資成立優崴超級運算中心公司，在台灣北中南建置超級運算中心，初期斥資20億元在正崴土地廠建置全台首座大型運算中心，並提供算力租借（PAAS）及軟體即服務（SAAS），卡位生成式AI商機。

郭台強表示，這項AI布局將由正崴、森崴和優必達合資優崴，正崴持股41%、森崴持股10%、優必達持股49%，打造全台最大運算中心。第一期由正崴出資20億元，向華碩採購採用NVIDIA H100 AI處理器、英特爾CPU的伺服器機櫃，數量高達128台，換算等於建置擁有1024張GPU模組的運算中心，超越輝達的Taipei-1運算中心，並優租借給優崴公司提供運算租借及SAAS服務。

經濟部產發署、國科會、資策會等相關部會首長見證，以及全球科技巨擘輝達（NVIDIA）、英特爾（INTEL）、美超微（Supermicro）、鎧俠（KIOXIA）及華碩集團、優必達、AI大聯盟、正崴集團、森崴能源、富威電力、欣鑫天然氣及優崴超算等貴賓，見證正崴集團向華碩集團採購GPU設備及與日本優必達公司簽訂全球戰略夥伴，成立合資公司。

郭台強表示，正崴初第一期預定將在今年第4季即可完成128台採用NVIDIA H100的AI伺服器機櫃，建置完成後，將是目前國內規模最大的AI運算中心，並且將積極爭取台灣取得最新的GB200的AI運算基地，讓台灣的算力成為亞洲第一，並躋身全球前20大的運算中心。

郭台強指出，利用AI算力提升企業和國家的整體競爭力，協助企業將「產業AI化」與「AI產業化」，未來只要台灣有需要，正崴集團將全力以赴投入建置最新的運算基地。同時，帶領能源管理及綠電專家的森崴能源，和雲端及人工智慧服務權威的優必達，成立「優崴超級運算股份有限公司」（優崴超算），透過國內外所有科技夥伴全力相挺，共同打造台灣成為全球AI運算及綠能發展的重要基地。