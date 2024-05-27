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美超微「新解決方案」來了！創辦人親臨Computex、街頭架看板 引市場關注

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美超微在台北市街頭架設大型看板廣告，吸引路過民眾關注。記者吳康瑋／攝影
美超微在台北市街頭架設大型看板廣告，吸引路過民眾關注。記者吳康瑋／攝影

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）將於6月4日至6月7日將帶旗下最新的「機櫃級隨插即用解決方案」，登上台北國際電腦展，而近日有民眾發現，美超微竟特意在台北市松山區南京東路五段、跟東興路的交叉口，設置了一面大看板來宣傳，可見得公司對此次展覽的看重，據悉，美超微創辦人暨總裁梁見後將於本週五（31）日率先召開展前說明會，也吸引各界關注。

據悉，台北國際電腦展 Computex 是全球領先的 AIoT 和新創產業展覽，今年將於6月4日至6月7日在南港展覽館1館及2館辦理。現場也會邀請國際AI專家深入探討AI應用布局與關鍵硬體創新兩核心面向，其中包括超微總裁蘇姿丰、晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、美超微總裁梁見後、鴻海董事長劉揚偉等大咖都將親自現身，並在現場以「Let’s Talk Generative AI（生成式AI新賽局）」為主題，進行深入探討。

對此，梁見後日前也宣布，將於5月31日提前召開一場台北電腦展之展前重要說明會，雖然全程將以線上影片進行，但他將親自露面，替大家介紹今年美超微帶來的各項最新技術發展重點，包括美超微今年最新的「機櫃級隨插即用解決方案」以及「液冷、及為AI、雲端和邊緣運算提升效率和最佳化效能的伺服器解決方案」，並且親自於線上立即回答各界的疑問，吸引大眾關注。

事實上，雖然台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將在6月4日至7日才開展，但各界已張大眼睛關注各位科技界大咖的行蹤，其中，包括輝達執行長黃仁勳就已傳將在26日提前抵台，而美超微創辦人暨執行長梁見後、超微總裁蘇姿丰的行蹤，也吸引眾人的目光關注。

美超微在台北市街頭架設大型看板廣告，吸引路過民眾關注。記者吳康瑋／攝影
美超微在台北市街頭架設大型看板廣告，吸引路過民眾關注。記者吳康瑋／攝影

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