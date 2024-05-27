NCC主委陳耀祥戴墨鏡扮阿伯、「追雞」呼籲體檢手機

近年來電競運動風潮興起，從Statista的全球電競運動市場的預測數據中可以發現電競市場年複合增長率21.5%，全球電競筆電市場的年複合增長率為4.5%，研究預估全球電競筆電市場的規模將在2032年來到184.2億美金。

2024-05-27 12:53