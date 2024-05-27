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NCC主委陳耀祥戴墨鏡扮阿伯、「追雞」呼籲體檢手機

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
NCC主委陳耀祥親自拍親民的「長輩圖」形式幫助民眾吸收3G網路關閉資訊。國家通訊傳播委員會／提供
NCC主委陳耀祥親自拍親民的「長輩圖」形式幫助民眾吸收3G網路關閉資訊。國家通訊傳播委員會／提供

國家通訊傳播委員會（NCC）主導，三大電信業者將於今年6月30日關閉3G網路。NCC 27日與三大電信業者召開記者會，提醒用戶儘速進行手機體檢、留意3G系統關閉後，目前使用的手機、SIM 卡要支援4G 語音（VoLTE）功能。 

NCC 主委陳耀祥首次代言3G網路關閉宣導短片，片中戴墨鏡、發老人圖，穿西裝追「3雞」，盡力鼓勵民眾早日體檢手機，與過去官員形象大不同。據了解，相關業者、協會，連NCC內部委員都力勸他變裝登場，短片播出前他甚至沒有先檢視過，一切「本色演出」。

NCC主委陳耀祥拍攝關閉3G網路宣導片，提醒用戶進行「手機體檢」。國家通訊傳播委員會／提供
NCC主委陳耀祥拍攝關閉3G網路宣導片，提醒用戶進行「手機體檢」。國家通訊傳播委員會／提供

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