股東批聯發科推產品像擠牙膏 蔡力行：擠得很辛苦

聯發科今天召開股東常會，股東發言說，以前英特爾（Intel）被市場批評推出產品像在「擠牙膏」，聯發科的天璣手機晶片產品有類似意味。聯發科執行長蔡力行表示，每代都有很多新的發展，「牙膏其實擠得很辛苦」。

聯發科股東在會中說，以前英特爾明明可以推出很厲害的產品，卻一代一代慢慢「擠」，為外界詬病是「擠牙膏」，聯發科天璣平台產品有類似的意味。

蔡力行說，旗艦手機一年推出一代產品是產業界的作法，聯發科要有競爭力，也是一年推出一代新產品，每代都有很多新的發展包括通訊、運算，「牙膏其實擠得很辛苦」。

對於股東提醒聯發科推出達哥生成式AI服務（生成式AI服務平台MediaTek DaVinci），應留意侵權的潛在風險，聯發科董事長蔡明介表示，達哥主要是因應內部工作需要，不會生成太多文字、影像，知道相關風險，對於學校及特定企業使用都有規範。

至於女性主管比例過低的情況，蔡明介說，女性主管比例較低是全球性問題，聯發科一方面鼓勵高中女生能選擇進入科學、科技、工程和數學（STEM）領域，內部也協助女性新進員工適應工作，希望能提升女性比例。