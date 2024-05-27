「玩世代」來臨！電競筆電品牌TOP 5 產業趨勢分析一次看

電競筆電產業新趨勢！

近年來電競運動風潮興起，從Statista的全球電競運動市場的預測數據中可以發現電競市場年複合增長率21.5%，全球電競筆電市場的年複合增長率為4.5%，研究預估全球電競筆電市場的規模將在2032年來到184.2億美金。AI浪潮之下，ASUS、Acer、MSI、GIGABYTE等4大電競品牌更推出AI電競筆電。觀察到電競筆電市場的增長趨勢，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，製作《競如人意！解鎖電競筆電領導品牌產業趨勢》洞察報告，帶您深入了解電競筆電的市場趨勢。

電子競技近來蓬勃發展，電競被正式納入國家產業發展條例，電競賽事也成為重要國際賽事之一，擁有非常高的關注度。這些轉變也帶動相關產業及網路討論的成長，電競筆電便是其中之一。究竟哪些話題受到網友關注，又有哪些品牌討論度較高呢？一起來看看吧！

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image source: 《競如人意！解鎖電競筆電領導品牌產業趨勢》洞察報告

「討論區」為消費者資訊寶地

自2023年1月到今（2024）年2月期間，「電競筆電」的網路聲量突破11萬筆，並且在「討論區」的聲量佔比最高，共有53.6%，而智慧型手機在討論區聲量佔比為13.4%，筆記型電腦則為21.7%；對比社群、新聞、部落格等其他平台上各個3C產品的網路聲量比例，可以發現「討論區」是電競筆電消費者獲取資訊的重要平台。

在討論區經常出現的文章類型多為開箱、請益、心得分享文等，內容會較詳細地提及產品的使用體驗，像是流暢度、畫質、反應速度、散熱等等，也常可以看見不同產品的比較。對於注重性能、追求專業意見討論的電競筆電消費者而言，討論區是一個較理想的交流環境。

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品牌合作搶攻年輕市場

﻿在網路聲量分析中可以發現，由於「討論區」為消費者獲取電競筆電資訊的重點平台，各品牌便紛紛投入討論區為自家產品進行宣傳。其中以年輕用戶為主的論壇「Dcard」更是經常有品牌合作文章出現，在Dcard的3C版中常可以看見品牌產品積極曝光，通常還會搭配留言抽獎活動，以增加文章的互動及關注度。

此外，也有不少品牌和Mobile 01平台的KOL合作，主打商品測試、開箱等專業面向的文章內容，吸引網友討論。不過就整體聲量來看，在Dcard上和官方活動抽獎相關的網路聲量，仍遠高於其他平台，Dcard是以大學生論壇起家的討論區，目前年輕用戶的比例較高，可以觀察出品牌方積極搶攻年輕市場。

自發討論聲量大漲：PTT、Mobile01為重要來源

若排除官方活動貼文，則可以觀察到2023年電競筆電「自發討論」的網路聲量超過1.4萬筆，和2022年相比高出62.3%，可以看今年電競筆電的自發討論比去年高出許多。其中最主要的討論聲量來自PTT和Mobile01，來自這兩個平台的討論在整體網路聲量中佔比約54.3%。



除此之外，值得關注的還有討論聲量高速成長的Dcard、巴哈姆特、PTT等3大平台，相較去年，Dcard在自發討論聲量上成長了73.7%、巴哈姆特為62.9%，PTT則為59.2%，其中成長近74%的Dcard成為增長比例最高的平台，這樣的數據可能也反映了年輕族群對電競筆電有高度的興趣。配合前述Dcard上出現大量品牌合作文章的數據，也可以看出電競產業消費者有年輕化的趨勢。

電競筆電2024年市場需求大翻轉

2024年截至2月的電競筆電討論聲量為2569筆，和2023年相比，1月至2月的聲量增加了81.9%。進一步對比2021年至2023年的同期數據，2021年為1550筆、2022年為1121筆、2023年則為1412筆。

過去PC產業經歷過低谷，不過2023年底，IDC（International Data Corporation－國際數據資訊）指出整體PC出貨量已觸底，同時預估2024年下半年將迎來反彈。同樣地，電競筆電市場的數據也預估，2024年下半年的自發討論聲量將會明顯增長，可達到18229筆，預期2024年電競筆電的網路聲將會是近4年以來最高。

熱議話題：電競品牌、筆電規格

根據2023年1月至今年2月的網路數據，電競筆電討論內容的熱門關鍵字中，整體而言可以歸納、分析出2大核心主題，其一為「電競品牌」，其二為「筆電規格」。



在電競品牌當中，和HP惠普、MSI微星、Lenovo聯想等品牌相關的字詞出現頻率較高，這些被提及次數多的品牌，相對地也反映出它們在網路上的能見度。另一個熱門主題的電競筆電規格中，固態硬碟SSD、處理器和顯示卡在討論中都常被網友提及，顯示在消費者選購過程中，這些技術和細節都是重要的考量點之一。

電競筆電5大品牌

image source: 《競如人意！解鎖電競筆電領導品牌產業趨勢》洞察報告

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NO. 1 Lenovo 聯想

﻿整體網路聲量：50372

自發討論聲量：1568

在電競筆電網路討論中，Lenovo聯想為整體聲量最高的品牌。前述數據分析中提到Dcard平台上有許多電競筆電的討論聲量都來自品牌合作文，Lenovo即為積極與Dcard合作發布合作文的品牌之一，藉由布局年輕討論平台，讓品牌及商品獲得較高的討論度。

透過Lenovo品牌臉書社群熱議貼文進行人輪廓性別分析，則可以發現整體而言女性較偏好該品牌，女性和男性的比例分別為61%和39%。在受眾年齡的部分，26歲至35歲為關鍵受眾，而Lenovo在青少年參與方面尤為活躍；此外，分析其活躍粉絲的按讚粉專，也可發現他們較關注生活類型的主題。

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NO. 2 MSI 微星

整體網路聲量：11884



自發討論聲量：3731

MSI為整體網路聲量第2高的品牌，討論度大多來自於Mobile01的網紅開箱文。值得一提的是，若以卡恩四象限分析（Kahn）進行品牌、性價、體驗、無阻力等四大指標的評比，微星在各方面都有非常高的分數，在品牌指標高居第1，性價指標、體驗指標、無阻力指標皆為第2，整體品牌口碑的綜合評比稱冠。

在品牌臉書活動貼文的人群輪廓性別分析中，MSI較受到男性青睞，女性和男性的比例非常懸殊，為18%和83%，；年齡層的部分則主要以26歲至35歲為主。此外，該品牌的活躍粉絲關注的大多為電動、電玩類的粉專。

image source: 《競如人意！解鎖電競筆電領導品牌產業趨勢》洞察報告

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NO. 3 HP 惠普

整體網路聲量：11068



自發討論聲量：1308

網路聲排名第3的為HP，自發討論聲量除了Mobile01的開箱報告外，還包含了PTT筆電板，主要的討論話題為Omen和Victus兩大商品。此外，在卡恩四象分析中，HP在所有品牌的體驗指標中拿到最高分，顯示消費者的經驗中擁有良好的綜合體驗口碑。

根據品牌臉書社群熱議活動貼文的人群輪廓性別分析，HP的女性和男性比例分別為61%和39%，較受到女性偏好。年齡和前面幾個品牌一樣以26歲至35歲為主，不過青少年參與的部分稍稍活躍一些。品牌活躍粉絲關注的粉專，則以動、旅遊類型為主。

image source: 《競如人意！解鎖電競筆電領導品牌產業趨勢》洞察報告

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NO. 4 ASUS 華碩

整體網路聲量：10372



自發討論聲量：2782

ASUS在電競筆電品牌網路聲量中排名第4，其討論主要來自於Mobile01的網紅開箱測試報告。在卡恩四象限分析中，ASUS在性價標項目獲得最高分，反映出良好的品牌性價比口碑，以及消費者對於其促銷活動良好的反饋，背後的原因除了產品本身的CP值，也可能與其去年9月推出的筆電訂閱方案有關。

在ASUS的品牌臉書社群熱議活動貼文人群輪廓性別分析中，可以看出該品牌較受到男性偏好，女性和男性的比例分別為34%和67%；年齡部分，以26歲至35歲為關鍵受眾。細看該ASUS活躍粉絲的點讚粉專，則可以發現該品牌的粉絲較關主電動、電玩類的資訊。

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NO. 5 Acer 宏碁

整體網路聲量：9701筆

自發討論聲量：4931筆

Acer的網路聲量在所有品牌中排名第5，值得一提的是自發討論聲量的佔比是當中最高的，大約為總聲量的51%，最主源的來源為PTT電蝦板的情報分享。此外，Acer在卡恩四象限分析裡的無阻力指標為品牌第1，反映出該品牌的良好購買流程及售後服務體驗。

在品牌臉書社群熱議活動貼文的人群輪廓性別分析中，可以看見女性較偏好Acer，女性和男性的佔比分別為63%及37%；年齡層則和其他品牌一樣以26歲至35歲為主，但可以看見青少年比例和其他品牌相比是偏高的。進一步觀察其活躍粉絲，則能發現他們感興趣的領域較多元，會留意不同類型的官方粉專。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2024年02月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『電競筆電品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統