矽統股東會／董座洪嘉聰調整營運體質：公司將進行現金減資

IC設計廠矽統（2363）27日舉行年度股東常會，聯電（2303）董事長洪嘉聰對兼任矽統董事長一事表示，展望後續矽統營運，將會把產品線重新聚焦、補強市場競爭力，以及找到對公司的互補性。

洪嘉聰指出，矽統股本目前太大，因此後續將決定用進行現金減資，其次是希望在原有產品重新聚焦，留下有競爭力和前景的產線，不過公司營運要好轉並非幾個月內就能達成，未來公司會持續補強競爭力及找到互補性，藉此增加營業額與競爭力。

洪嘉聰對於今年收購聯暻一事指出，聯暻是一家在中國濟南的IC設計服務公司，不過並非像智原切入高階市場，未來併入矽統後，矽統未來營收及獲利都會有所幫助。聯暻去年營收約13億元，獲利約2億多元，矽統去年營收為1.8億元，獲利達5.71億元。