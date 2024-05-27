3G網路6月30日關閉 年減142,000噸碳排

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、委員王維菁、王正嘉、王怡惠、陳崇樹、台灣電信產業發展協會理事長（中華電信董事長）郭水義，協同三大電信業者中華電總經理林昭陽、遠傳總經理井琪、台灣大技術長揭朝華等，上午舉行 「3G網路關閉，手機要體檢訊號不會減」記者會。

宣布三大電信業者將於今年6月30日關閉 3G 網路；也提醒用戶盡速進行手機體檢，留意3G系統關閉後，目前使用的手機、SIM卡是否可支援4G語音(VoLTE)功能。屆時手機過舊或型式沒有經過通傳會認證合格，3G關閉後，手機就有可能無法進行4G語音通話，其中也包括緊急救援電話功能。而在關閉3G網路後，全年可節省總電力超過2.8億度電，減少約142,000噸碳排放量，相當於373座台北市大安森林公園的減碳效益。 國家通訊傳播委員會 （NCC）主委陳耀祥（中）、王維菁（左四）、王正嘉（左三）、王怡惠（左二）、陳崇樹（左一）、台灣電信產業發展協會理事長（中華電信董事長）郭水義（中右），協同三大電信業者中華電總經理林昭陽（右三）、遠傳總經理井琪（右二）、台灣大技術長揭朝華（右一）等，上午舉行 「3G網路關閉，手機要體檢訊號不會減」記者會。宣布三大電信業者將於今年6月30日關閉3G網路。記者黃義書／攝影