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3G 網路要關了 電信三雄祭促案 大送衛生紙、全聯禮券

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信的推促案，加碼送衛生紙。記者黃晶琳/攝影
中華電信的推促案，加碼送衛生紙。記者黃晶琳/攝影

電信主管國家通訊傳播委員會（NCC）政策指導下，三大電信業者將於2024年6月30日關閉3G 網路。電信三雄祭促案，最低資費149元起，手機零元， 中華電信大送衛生紙，遠傳送全聯禮券。

NCC 與三大電信業者27日召開記者會，提醒用戶盡速進行手機體檢，留意3G系統關閉後、目前使用的手機、SIM卡否援4G語音（VoLTE）。

NCC 主委陳耀祥首次代言3G網路關閉宣導短片，以輕鬆幽默方式提醒用戶進行手機體檢、協助目前手機、SIM 卡不支援4G語音（VoLTE）功能的用戶能平順移轉，達到通訊高能與環境永續政策目標。

陳耀祥任期將在7月底屆滿，陳耀祥笑著說，自己即將畢業，犧牲色相來宣傳3G關閉，希望順利推動3G關閉。

今年全球推動節能減碳，加上順應國際通信術發展與提升頻譜資源有效利用，各國亦陸續關閉耗能沒有效率的3G網路，初步估計，我國關閉3G網路全年可節省總電力超過2.8億度電，並減少142,000噸碳排放量，相當於373座台北市大安森林公園的減碳效益，3G的關閉可望進一步實現「台灣2050淨零排放」政策。

3G網路關閉後，未來論上網或語音（含急電話110/119/112），都須透過4G/5G網路，用戶手機、SIM卡均須支援4G/5G 網路及4G語音（VoLTE）服務。

中華電信董事長郭水義也擔任電信協會理事長，郭水義表示，為順利關閉3G網路，電信三雄也協助用戶升級，並提出優惠方案。

中華電信總經理林昭陽表示，中華電信鼓勵用戶升級4G/5G，提出最低資費149元起，手機零元起，申請指定方案，加碼好禮二選一，包含五月花厚棒衛生紙或 Hami Point 150點。

遠傳總經理井琪表示，中華電信能做的，我們都從善如流，行動通訊技術快速發展3G也已經18年，關閉3G網路，可以節省用電及碳排，希望用戶即早升級，遠傳也推出優惠方案，資費最低149元起，手機零元起，續約成功送300元全聯禮券。井琪也親自「獻聲」，提醒用戶升級。台灣大指出，推出最低資費149元起，手機0元起。

遠傳電信推促案，資費149元起，手機零元，加碼送全聯禮券。記者黃晶琳/攝影
遠傳電信推促案，資費149元起，手機零元，加碼送全聯禮券。記者黃晶琳/攝影
台灣大哥大推促案，資費149元起，手機零元。記者黃晶琳/攝影
台灣大哥大推促案，資費149元起，手機零元。記者黃晶琳/攝影

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