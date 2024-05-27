聯發科：AI和車用是未來機會 3至5年可望好成長

聯發科董事長蔡明介今天表示，人工智慧（AI）和車用是未來10年發展的機會，5G將往6G推進，同樣充滿機會。執行長蔡力行說，未來3至5年營運可望有很好成長。

聯發科今天召開股東常會，股東關心去年營運衰退原因，以及未來發展的機會。蔡明介表示，2021年到2022年疫情造成缺貨，隨後半導體產業經歷景氣循環、庫存增加，2023年進行調整，影響營收與獲利下降。聯發科去年營收新台幣4334億元，減少21%，每股純益48.51元，低於2022年的74.59元。

蔡明介指出，聯發科即將成立滿27年，早期以消費性及電腦週邊為主，隨後發展手機，目前有電視等各式各樣消費性產品，核心技術為運算、多媒體及通訊，整合各類矽智財（IP），提供系統晶片。

蔡明介說，手機系統晶片產品性能與功耗很重要，聯發科提供最低散熱、最有優勢的整體解決方案，並朝向車用及雲端發展，現在所占營收比重較小，不過進展順利，希望未來能夠繳出成績。

蔡力行表示，今年第1季業績比去年同期成長，主要是去年庫存水位降低，客戶回補庫存，隨著庫存回歸平衡狀態，第2季營運表現回復平穩，經營團隊將努力達成今年營運目標，美元營收成長14%至16%。聯發科第1季營收1334.58億元，年增39.53%。

蔡力行說，聯發科不僅在手機晶片市占率有增加，並集中投資開發運算相關技術，特殊應用晶片（ASIC）方面，在安謀（Arm）運算也有進展，預期未來3至5年可望有很好的成長。