3G網路6月底關閉 NCC 提醒用戶體檢手機

國家通訊傳播委員會（NCC）主導，三大電信業者將於今年6月30日關閉3G網路。NCC 27日與三大電信業者召開記者會，提醒用戶儘速進行手機體檢、留意3G系統關閉後，目前使用的手機、SIM 卡要支援4G 語音（VoLTE）功能。

NCC 主委陳耀祥更首次代言3G網路關閉宣導短片，以輕鬆幽默方式提醒用 戶進行手機體檢，協助目前手機、SIM 卡不支援4G語音（VoLTE）功能的用戶，平順移轉、保障用戶權益，同時達到通訊高效能與環境永續政策目標。

NCC指出，各國已陸續關閉耗能沒有效率的3G網路。台灣關閉3G網路全年可節省總電力超過2.8億度電，並減少約14.2噸碳排放量，相當於373座台北市大安森林公園的減碳效益。

3G網路關閉後未來無論上網或語音（含緊 急電話 110／119／112），必須透過4G／5G網路，用戶手機、SIM卡均須支援 4G／5G 網路及4G語音（VoLTE）服務。手機過舊或型式沒有經過NCC認證合格，3G 關閉後，手機就有可能無法進行4G語音通話，包括緊急救援電話功能。用戶可透過各大電信業者的官方網站自行進行手機體檢，或由門市、客服人 員協助確認手機、SIM卡是否支援4G 語音功能及開通4G語音設定。

目前電信業者提供多元換機優惠，包括按鍵式手機、智慧型手機供用戶選擇，NCC主委陳耀祥還首次代言拍攝宣導短片、製作宣導圖卡，透過情境短劇和 「長輩圖」的形式，以輕鬆幽默的方式提醒用戶3G網路將關閉，要進行手機體檢。