中興電股東會 江馥年：市值新高、未來3年成長可期
中興電工今天上午在桃園龜山林口廠舉行股東會，董事長江馥年親自主持表示，中興電2023年整體市值和派發股息額度，均創上市以來新高，目前市值已超過新台幣800億元，他有信心未來2至3年，中興電可維持成長動能。
江馥年致詞指出，中興電2023年營運豐收，整體市值和派發現金股息額度，均創上市以來新高，外資評選中興電為兩岸三地一千強企業。
他指出，中興電市值超過800億元，對於未來事業體規劃與業務布局持續明確，他有信心未來2至3年，中興電可維持成長動能。
展望今年營運，中興電在致股東報告指出，持續掌握各項發電廠開關廠、離岸風力變電站、儲能場新建以及台電配電變電所屋內化等相關工程設備案件。
在iCharging充電服務，中興電表示，結合氫能發電和智慧電網管理，在充電站導入高容量儲能系統（BESS）與氫能備援電力系統，結合智慧電網管理系統（EMS），減少碳排放量，iCharging可在台電尖峰時段釋放電力，降低充電樁對市電的依賴，預計在8年內可減少709座大安森林公園碳吸附量。
在中國大陸業務，中興電指出，升級精密加工技術，跨入半導體及光電設備精密加工業工，承接國際大廠訂單，逐步降低單一地區競爭與經營環境的影響。
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