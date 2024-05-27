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黃仁勳密訪台積電等供應鏈

聯合報／ 記者蕭君暉尹慧中林薏茹／台北報導

二○二四台北國際電腦展（COMPUTEX）六月四日至七日開展，消息人士透露，輝達執行長黃仁勳昨晚抵台，將密訪供應鏈。黃仁勳六月三日第一站先與鴻海董事長劉揚偉開會，此行也會與台積電創辦人張忠謀及台積電總裁魏哲家，以及廣達集團高層見面。

黃仁勳此行除了密訪供應鏈，六月二日會在台大發表主題演講，概述ＡＩ生態系統的下一步發展，據了解，包括魏哲家、劉揚偉、廣達董事長林百里及台塑集團總裁王文淵等六大產業巨頭，將參與這場ＡＩ盛會，為即將登場的電腦展拉開序幕。

今年電腦展吸引不少全球科技大咖與會，超微執行長蘇姿丰將於六月三日以「高效能運算邁向ＡＩ時代」為題發表開幕主題演講，英特爾執行長基辛格、高通執行長艾蒙等人也將出席演講。

台大 台積電

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