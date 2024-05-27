AI教父黃仁勳來了 預期將私下拜會台積、鴻海、廣達高層

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將在6月4日至7日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（26）日提前抵台。

消息人士透露，黃仁勳此行除參加台北國際電腦展之外，還將密訪供應鏈與固樁，本周四（30日）先設宴款待合作夥伴，預料鴻海（2317）、廣達（2382）、台積電（2330）等都是座上賓，並將私下拜會台積電創辦人張忠謀及總裁魏哲家，也會特別安排與鴻海董事長劉揚偉開會，之後並與廣達集團高層見面。

黃仁勳與夫人Lori Huang搭乘專機昨晚6時許入境台灣，現場不少民眾目睹並高喊「AI教父來了！」，紛紛拿起手機拍照。

輝達和台積電合作緊密，目前輝達所有AI晶片都由台積電獨家代工，黃仁勳更與台積電創辦人張忠謀交情深厚。消息人士透露，黃仁勳此次台灣行，台積電勢必是黃仁勳拜訪重點，張忠謀將再次邀約黃仁勳參加家宴，魏哲家也將自歐洲返台赴宴。對於相關傳聞，台積電24日不評論該議題。

鴻海現為輝達「地表最強AI晶片」GB200 AI伺服器重要代工夥伴。據悉，黃仁勳6月3日將與劉揚偉開會，討論兩家公司合作與發展細節，並在6月6日現身鴻海攤位，劉揚偉親自接待。

業界人士分析，黃仁勳與劉揚偉私下開會，還公開出席鴻海攤位力挺，足見鴻海在AI伺服器的龍頭地位深受輝達肯定。鴻海不回應相關傳聞。

劉揚偉先前曾預告，鴻海集團攜手輝達快攻AI，上半年就可看到雙方在AI工廠、AI智慧製造、AI智慧電動車等三大平台合作的進展。據悉，這次台北國際電腦展中，鴻海與輝達將釋出雙方合作進度細節，市場摒息以待。

鴻海在本屆台北國際電腦展人氣超旺，不僅黃仁勳積極拜訪，此次來台參加大展的英特爾執行長基辛格、超微（AMD）執行長蘇姿丰，也都規劃到鴻海的攤位參觀，傳出由鴻海旗下工業富聯（FII）董事長鄭弘孟與工業富聯技術長周泰裕接待。

黃仁勳此行也傳出將拜訪廣達集團高層，惟尚未獲得證實。