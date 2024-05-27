揮別三星 Google手機晶片轉單台積電

美國科技媒體Android Authority報導，Google手機晶片代工策略轉向，由三星轉投台積電（2330）懷抱。Google預計明年用於Pixel 10系列手機的Tensor G5晶片，將改由台積電生產。

此前，本報曾於去年9月披露Google手機晶片代工將「棄三星，轉台積電」的消息，如今外媒持續追蹤並印證相關訊息。

即便Google手機銷售量不多，業界人士分析，Google相關策略轉向，象徵台積電技高一籌，讓Google轉投入台積電懷抱，未來雙方合作可望更緊密。

Google自研的Tensor處理器，從2021年的第一代產品以來，都與三星晶片部門密切合作，包括Pixel 9搭載的Tensor G4。

Tensor處理器在多數情況下都表現不錯，但散熱和效率卻受影響，因三星的晶圓代工近來都無法匹敵台積電。

市場近來已盛傳Tensor G5將由台積電代工，成為首款非三星代工的Google手機晶片。

Android Authority則根據公開貿易資料表示，能證實這則傳言的真實性。