美對陸課重稅、網通市況回溫…聯電海內外訂單 大回籠

聯電（2303）國內外客戶大單報到，近期獲德儀（TI）、英飛凌等國際大廠上門談長期合作計畫，台灣兩大IC設計廠聯發科、瑞昱近期同步受惠WiFi 6／6E晶片庫存去化告一段落，也擴大在聯電的投片量，其中，聯發科增幅高達數倍，瑞昱投單量也倍增，海內外客戶訂單大回籠，聯電營運大進補。

其中，來自海外大廠訂單方面，主要反映美方對大陸半導體進口產品加課關稅，預計2025年稅率倍增至50%，引爆供應鏈轉單潮，聯電憑藉產地多元布局優勢，吸引德儀、英飛凌、微芯（Microchip）等大廠洽談長期合作計畫。

研調機構集邦科技看好，此波美國對大陸半導體產品加課關稅引動的轉單效應，將激勵聯電產能利用率提升速度優於預期。

台灣客戶訂單方面，近期網通市況回溫，台灣兩大WiFi 6晶片供應商聯發科、瑞昱因應客戶庫存回補需求，也開始擴大在聯電下單WiFi晶片。

業界人士透露，聯發科第3季在聯電WiFi晶片投片量比本季大增四、五倍，主因先前基期太低；瑞昱投片量增加幅度則上看一倍。

從瑞昱近期營收來看，已能嗅到網通市場谷底回溫的訊號，該公司4月合併營收100.68億元，月增11.4％，也比去年同期成長21.9％，是暌違20個月後，單月營收重回百億元大關。

聯發科4月合併營收420.28億元，雖然月減16.74%，仍為同期次高，並較去年同期增加48.25%。晶圓代工業者透露，已陸續接獲聯發科第3季追加投片訂單，研判網通客戶將在今年進一步規格升級。

聯電4月合併營收為197.41億元，月成長8.67%，也較去年同期成長6.93%，寫下近16個月以來新高。法人估，聯電本季營收可望較首季溫和成長。聯電先前預期，隨著電腦、消費及通訊領域庫存逐漸回到較為健康的水位，預計本季整體晶圓出貨量將略為上升；在車用和工業領域方面，由於庫存消化速度低於預計，需求仍舊低迷。

聯發科、瑞昱擴大釋單，加上海外大廠洽談長期合作，法人看好，將助攻聯電產能利用率持續回升，並在下半年展現旺季效應。