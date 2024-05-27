華碩、微星遊戲掌機搶市

今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）聚焦AI伺服器、AI PC、機器人等話題之際，掌上型遊戲機也是另一焦點，包括華碩（2357）、微星（2377）等國內品牌大廠都積極推出新遊戲掌機產品，PC周邊廠安鈦克（6276）、大陸廠商微步電子新品也將在展期亮相。

華碩近期對外公布旗下電競掌機ROG Ally最新機型ROG Ally X，為升級更新版機種。據了解，新機的電池容量、記憶體都將較舊版擴大。華碩將於6月台北國際電腦展期間完整公開新機規格。

華碩共同執行長胡書賓先前指出，當初Ally推出時，預計一季可為華碩帶來50億元至100億元營收，如今產品已推出超過一年，因此營收與獲利相對初期會有一定程度往下調整。但接下推出針對用戶回饋的改良版本，將為華碩今年下半年帶來新的成長循環。

微星今年初推出旗下首款遊戲掌機MSI Claw，以全球第一款搭載英特爾Core Ultra處理器的遊戲掌機為主要賣點，自今年2月開始放量後，近期順利打入美式大賣場銷售。微星董事長徐祥先前預告，下半年還將推出第二代新品。

此外，陸廠微步電子也將於今年台北國際電腦展中，亮相新款遊戲掌機GP10，外傳處理器將搭載Intel Lunar Lake，成為第三家遊戲掌機採用Intel Core Ultra處理器的廠商。

安鈦克近期宣布跨入遊戲掌機PC市場，攜手陸商亞諾（AYANEO）推出最新力作Antec Core HS，處理器採用超微（AMD） Ryzen 7840U。