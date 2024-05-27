台北電腦展好戲連台…輝達CEO黃仁勳演講 六大咖捧場

經濟日報／ 記者蕭君暉謝柏宏吳凱中／台北報導
輝達執行長黃仁勳。（歐新社）
輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月4日開展倒數計時，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於6月2日先現身台大發表主題演講，概述AI生態系統的下一步發展，提前炒熱話題。

據了解，黃仁勳台大演講當天，台積電（2330）總裁魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董暨總經理梁次震、台塑集團總裁王文淵、台塑董事長林健男等台灣科技與傳產業六大巨頭都將出席聆聽演講，為今年台北國際電腦展掀起第一波高潮。業界關注，黃仁勳與國內六巨頭的交流，將為台灣與國際AI趨勢接軌激盪出什麼樣的新火花。

台積電為輝達最關鍵合作夥伴之一。輝達近年推出的AI晶片，都是由台積電代工製造。鴻海集團與廣達則為輝達AI伺服器重要供應商，尤其鴻海在輝達最新產品GB200伺服器領域具有領先地位。

台塑集團雖與輝達無直接業務關係，但2017年起台塑開始注意到AI浪潮即將來臨，將AI應用在工安管理及製程優化，提升生產效率及能源使用率最大化。台塑並曾捐助中研院3,000萬元，協助成立人工智慧學校，截至2023年12月底，集團專案已完成1,225件、投資22.84億元，年效益61.96億元。

輝達身為AI領域領導者，去年黃仁勳已在台北國際電腦展主題演講及在合作夥伴記者會亮相。今年，輝達的合作夥伴包括宏碁、華碩、永擎電子、七彩虹、技嘉科技、鴻佰科技、Inno3D、英業達、微星、同德、和碩、PNY、雲達、美超微、緯創、緯穎及索泰，將聚焦展示採用輝達技術的全新產品。

今年台北國際電腦展邀來多位全球科技業巨頭與會。超微（AMD）執行長蘇姿丰將於6月3日以「高效能運算邁向AI時代」為題，發表開幕主題演講。

AI 台塑集團 輝達

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