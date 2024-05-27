鴻海衝刺機器人事業 廣達、佳世達搶食商機

鴻海（2317）集團衝刺機器人事業之餘，國內兩大科技業重量級集團廣達（2382）與佳世達（2352）也在機器人業務布局多年，全力搶食商機。

廣達集團機器人業務由旗下達明操刀，達明為全球第二大協作機器人廠商，其全方位AI協作機器人從適用於電子和3C產業的一般負載機器人，到半導體、物流搬運和汽車行業適用的中高負載機器人，以及最近推出的高負載機器人TM25S。

今年輝達GTC大會，達明研發高層受到邀請，就機器人領域專題演講。此外，達明也與微星合作，在GTC上展示機械手臂結合自主移動機器人（AMR）的方案。

佳世達集團布局機器人商機，主要由旗下智能方案事業群操刀，涵蓋工業應用及商用領域，並透過轉投資工業電腦廠友通近年切入無人商機，日前宣布攜手高通，友通開發的工業主板採用高通QCS6490處理器，以提升自主移動機器人、自動導引車（AGV）與工業電腦等應用的性能表現及彈性。

佳世達集團旗下自動化領域通路商羅昇今年電腦展也與廣達旗下達明機器人合作，在羅昇攤位上展示廣明協作機器人方案，主要聚焦智慧工廠相關應用，針對電子產品進行瑕疵檢測。