機器人領域 微軟、特斯拉也有動作

台灣科技大廠積極進軍機器人領域之際，隨著AI人形機器人最關鍵的核心演算法、機器學習等挑戰已有解決方案，加上硬體製造也將陸續跟上後，特斯拉、微軟等科技巨擘已開始積極布局市場，並宣示將於今年底或明年推出可自行推論的AI人形機器人，為科技市場帶來巨變。

其中，特斯拉鑽研人形機器人許久，隨著輝達（NVIDIA）新平台以及大型AI語言模組陸續問世後，正加速推出AI人形機器人的時程。特斯拉執行長馬斯克在4月底的財報會議指出，旗下Optimus機器人預估今年底就可執行工廠任務，而特斯拉將是市面上最具優勢的人形機器人製造商。

特斯拉過去曾發表過數款Optimus人形機器人，但不具有自行推論能力，而未來會在新一代Optimus導入AI大型語言模型，藉此讓機器人具備自我學習、自行推論的能力，達到名符其實的AI人形機器人。特斯拉內部目標是最終打造每台要價約2萬美元，且高達數百萬台的Optimus。

微軟除持續進化自身的AI模型，今年3月更透過投資美國矽谷新創公司Figure跨足AI人形機器人市場。據悉，Figure的投資金主還有亞馬遜創辦人貝佐斯、Nvidia、OpenAI新創基金，每個投資方都是大咖。