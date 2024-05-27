機器人領域 微軟、特斯拉也有動作

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

台灣科技大廠積極進軍機器人領域之際，隨著AI人形機器人最關鍵的核心演算法、機器學習等挑戰已有解決方案，加上硬體製造也將陸續跟上後，特斯拉、微軟等科技巨擘已開始積極布局市場，並宣示將於今年底或明年推出可自行推論的AI人形機器人，為科技市場帶來巨變。

其中，特斯拉鑽研人形機器人許久，隨著輝達（NVIDIA）新平台以及大型AI語言模組陸續問世後，正加速推出AI人形機器人的時程。特斯拉執行長馬斯克在4月底的財報會議指出，旗下Optimus機器人預估今年底就可執行工廠任務，而特斯拉將是市面上最具優勢的人形機器人製造商。

特斯拉過去曾發表過數款Optimus人形機器人，但不具有自行推論能力，而未來會在新一代Optimus導入AI大型語言模型，藉此讓機器人具備自我學習、自行推論的能力，達到名符其實的AI人形機器人。特斯拉內部目標是最終打造每台要價約2萬美元，且高達數百萬台的Optimus。

微軟除持續進化自身的AI模型，今年3月更透過投資美國矽谷新創公司Figure跨足AI人形機器人市場。據悉，Figure的投資金主還有亞馬遜創辦人貝佐斯、Nvidia、OpenAI新創基金，每個投資方都是大咖。

AI 機器人 特斯拉

延伸閱讀

特斯拉董事會提馬斯克天價薪酬案 顧問公司急籲股東：別通過

為迴避兩岸風險！特斯拉要求供應商在台灣與中國以外製造零組件

馬斯克發聲反對加徵中國電動車關稅 特斯拉上海廠傳減產20%

「這個族群」即將轉弱…台積電（2330）魏哲家的話一定要聽！ 專家：所有均線呈現向下

相關新聞

AI教父黃仁勳來了 預期將私下拜會台積、鴻海、廣達高層

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將在6月4日至7日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（26）日提前抵台...

鴻海進擊 AI 機器人動起來 三路進擊全球商機

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月4日至7日開展倒數，「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳已提前來...

鴻海衝刺機器人事業 廣達、佳世達搶食商機

鴻海集團衝刺機器人事業之餘，國內兩大科技業重量級集團廣達與佳世達也在機器人業務布局多年，全力搶食商機。

機器人領域 微軟、特斯拉也有動作

台灣科技大廠積極進軍機器人領域之際，隨著AI人形機器人最關鍵的核心演算法、機器學習等挑戰已有解決方案，加上硬體製造也將陸...

台北電腦展好戲連台 輝達 CEO 黃仁勳演講六大咖捧場

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月4日開展倒數計時，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於6月2日先現身台大...

華碩、微星遊戲掌機搶市

今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）聚焦AI伺服器、AI PC、機器人等話題之際，掌上型遊戲機也是另一焦點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。