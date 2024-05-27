鴻海進擊AI機器人動起來…三路進擊全球商機

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月4日至7日開展倒數，「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳已提前來台，讓AI人形機器人再度成為市場關注焦點。據悉，鴻海（2317）集團已全面「動起來」，由母公司鴻海領軍，旗下鴻準（2354）、樺漢（6414）扮演雙箭頭，三路進擊全球AI人形機器人市場商機。

輝達新平台問世後，讓AI人形機器人不再是遙不可及的夢，擅長製造的台廠不落人後，開始積極布局相關市場。

其中，鴻海「3+3」轉型策略中，分別布局電動車、數位健康與機器人三大未來產業，可以看出鴻海集團非常看重機器人產業未來的成長潛力。

鴻海集團先前與日本軟銀合作製造Pepper人形機器人，並持續布局機器人軟硬體整合方案，例如旗下法博智能（FARobot）就扮演關鍵角色，並推出自主移動機器人（AMR）軟硬體方案。

據悉，法博智能的機器人已打進台灣最大化纖業者的工廠產線，並導入面板廠。海外市場也切入美系半導體廠位於馬來西亞的後段封裝測試產線。

此外，鴻海集團旗下大陸富智康子公司富泰京精密電子（北京）在去年4月下旬時，就投資入股貴陽沙克智能科技，間接布局AI演算法和特種智慧巡檢機器人。

根據財報顯示，目前鴻海在大陸投資機器人項目對象包括達闥、上海賓通智能科技、成都釹媧創造科技等。

另外，旗下工業富聯也曾於2022年加碼投資思靈機器人（Agile Robots），並於同年12月上旬在浙江紹興成立富聯卓越科技公司，深耕機器人關鍵零配件、本體、系統等項目。

鴻海旗下機殼大廠鴻準也積極布局人形機器人市場。鴻準在今年股東會致股東報告書中強調，未來將投入資本在新的目標領域，包含機器人與人工智能（AI），目前正針對機器人的精進材料應用與表面處理等相關技術進行研發，期盼能掌握市場先機。

據悉，鴻準過去曾負責製造、組裝鴻海自用的「FoxBot」機器人，具有量產經驗，成為鴻海集團搶攻機器人商機的急先鋒，未來也很有機會切入AI人形機器人領域。

樺漢主要以機器視覺應用在AI機器人為主，如移動機器人AMR、人型機器人、協作機器人及工業機器人，樺漢旗下超恩也推出AMR自主移動機器人解決方案，專注人工智慧高效能機器視覺運算主機開發設計。