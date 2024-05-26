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前腳才在MLB開球…輝達執行長黃仁勳旋風抵台！6月2日赴台大主題演講

輝達執行長黃仁勳提前抵台 法人直指就為這件事

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計6月2日在台北舉行千人演講，卻在今（26）日提前抵台。科技鉅子日理萬機，卻整整提早一周時間抵台，法人直指就為一樁事「談訂單」，以確保供應鏈能協助推出史上最強AI晶片GB200。

第一金投顧董事長陳奕光看好，近期AI股利多連發，台股將延續AI一條龍行情。繼輝達上周繳出亮麗首季財報、第2季展望亦佳下，今天還有投資圈高度注目2024瑞銀亞洲投資論壇將於香港登場，舉辦時間為5月27日至31日，隨後立馬在31日移師台灣舉辦UBS Taiwan AI Focused Corporate Day（台灣企業AI日），包括鴻海（2317）、創意（3443）、奇鋐（3017）、群聯（8299）等AI供應鏈指標大廠均將與會。

接下來，黃仁勳將於6月2日在台大體育館，舉行千人演講，主題為「開啟產業革命的全新時代」，勢必也將為AI股再度聚焦，之後還有台北國際電腦展6月4日開展，超微（AMD）執行長蘇姿丰，英特爾執行長基辛格等全球科技巨頭都將發表專題演說。

黃仁勳昨天提前抵台，更受關注。陳奕光直指，黃仁勳提前抵台，勢必是為了談訂單而提前來台灣，將有利於AI供應鏈。至於台股的AI一條龍行情，他看好晶圓代工、散熱、矽光子、AI應用等族群；在非電族群方面，則看好金融、軍工、生技、貨櫃等。

AI 黃仁勳

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