台灣對外資有投資吸引力嗎？資深投行家：「這產業」值得關注

摘要 1.台灣企業在海外的投資，以設立工廠為主，B2C相對弱勢。 2.但在美國大力去全球化的情況下，台灣當前的重要課題是如何繼續在全球賺錢，也讓更多錢進到台灣。

護國神山台積電過去一年走向美國、日本和德國。美國亞利桑那州廠遭遇挫折，在文化、法規上都有不適應之處；日本熊本廠出奇成功，除政府支持之外，也跟台日文化相近有關；德國仍有待觀察。

台灣全球化，以B2B為主

台灣企業過去在海外投資，以設立工廠為主。跟蘋果、輝達等大公司做生意，接單生產代表技術水平得到國際級公司青睞，但打進各地消費者市場的全球化，台灣企業還不是那麼多。30年前宏碁的全球佈局還算成功；HTC有一陣子很紅，如今則不若往日風光。

B2C，台灣相對弱勢，大多厲害的企業是B2B。鴻海當初購併夏普，曾為日本B2C市場燃起一絲希望，如今該品牌也不在主流市場視野中。

中國企業面對美國政府制裁，激起企業求生動力，積極在全球找出海口。例如比亞迪，在歐洲、東南亞設立工廠，當地有經銷、有物流。在電商跟社群平台領域，TikTok在美國使用人口超過1.5億；拚多多TEMU和快時尚平台SHEIN席捲中下階層，改變了使用者的消費習慣。

至於台灣消費者市場，部分領域也看到外商占據多數份額的情形。新加坡蝦皮和韓國酷澎先後進軍台灣電商市場，後來居上。上週Uber Eats宣布以9.5億美元購併德國foodpanda台灣業務，這個產業很少有台灣業者。

全球化在台灣，下一個機會是AI

全球化，一個是台灣走出去賺世界的錢，一個是把世界的錢吸進台灣。

台灣想要成為「亞太營運中心」，還有挑戰。過去20年，外資保險和投信公司至少撤出10家；台灣前3大有線電視也曾是由外資擁有，現在已換成本土企業。

從好的觀點來看，說明本土廠商有實力取代外商，但也可能反映了台灣不友善的環境。

資金會不斷追逐機會，台灣下一波外人投資的機會在哪裡？我認為較值得關注的領域在「AI及算力」。

在美國大力去全球化的情況下，台灣當前的重要課題是如何繼續在全球賺到錢，也讓更多錢進到台灣。

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