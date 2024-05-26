台積電輝達ADR創天價 法人：台股題材鎖定AI、高股息

美國科技股那斯達克指數24日創收盤新高，台積電ADR和輝達（NVIDIA）股價續創新天價，外資24日在台指期淨空單減少，本週包括聯發科、聯電、南亞科、國巨、鴻海等電子股重量級股東會陸續登場，國際股市焦點在美國將公布的4月PCE等經濟數據。

法人表示，台股已形成類股輪動格局，主要題材鎖定人工智慧（AI）與高股息，在進入股東會與除息高峰，高股息題材有大額基金支撐，AI則是大型電子股參與其中的產業趨勢，強弱分明。

投資人追捧生成式AI類股，推升美股那斯達克指數續創收盤歷史新高。道瓊工業指數24日終場上漲4.33點，或0.01%，收在39069.59點，標準普爾500指數上漲36.88點，或0.70%，收在5304.72點。

那斯達克指數上漲184.77點，或1.10%，收在16920.80點，費城半導體指數上漲94.930點，或1.85%，收在5220.914點。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.85%收在160美元，續創收盤歷史新高，輝達（NVIDIA）上漲2.57%收在1064.69美元，續創收盤新天價。

台股加權指數24日下跌42.09點，收在21565.34點，成交值新台幣4134.53億元，加計盤後4244.07億元。三大法人合計買超68.28億元，其中自營商買超25.97億元，投信賣超18.31億元，外資及陸資買超60.62億元。

在台指期淨部位，三大法人24日淨空單減少227口至3807口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少323口至8402口，十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加450口至3895口。

本週上市櫃公司股東會重頭戲將陸續登場，包括27日聯發科、群聯、中興電等；28日則有長榮、裕隆、南電等；29日舉行的股東會有南亞科、長榮航、潤泰新、南紡等。

30日舉行的股東會包括聯電、台達電、友達、國巨、力成、華航、和泰車、南僑、亞德客-KY等；31日鴻海、中華電、群創、宏碁、仁寶、穩懋、上銀、欣興、慧洋、大同等。

在國際股市，本週關注焦點在美國將公布4月個人消費支出物價指數（PCE）等經濟數據。

日盛投信台股投資研究團隊分析，5月至24日止，台股漲幅約5.73%，520新總統就職後，台股AI概念股有接棒態勢，包括AI散熱、AI PC、AI光通訊、AI機器人等族群相對強勢。

永豐投顧分析，520新總統就職，兩岸情勢雖然升高，但市場不再敏感，短暫震盪後無過多反應，美繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）財報利多，推高台積電股價，形成電子與傳產股蹺蹺板格局，當市場因兩岸變數緊張時，資金拉抬電子穩定指數，當美股短期利多出盡，資金又回到高股息題材撐盤。

觀察國際股市，日盛投信台股投資研究團隊指出，有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）、美國公債、美元匯率以及國際油價等風險因子數值下降，仍需關注長期通膨趨勢下滑是否改變。

展望台股基本面，日盛投信台股投資研究團隊指出，輝達財報強勁，AI基本面逐漸兌現，台灣相關概念股實質受惠，因AI伺服器需求強勁，推升散熱、電源供應、機櫃組裝等供應鏈內含價值，預估AI及半導體供應鏈持續擔任盤面要角。

永豐投顧分析，輝達股價突破1000美元，堅定市場對AI的信心，各大雲端服務供應商（CSP）持續投資AI應用，推進產業鏈發展，市場對AI期待仍在合理範圍。

展望台股後市，永豐投顧指出，台股已形成類股輪動格局，主要題材鎖定AI與高股息，在進入股東會與除息高峰，高股息題材有大額基金支撐，AI則是大型電子股參與其中的產業趨勢，強弱分明，可擇優布局。