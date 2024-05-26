華碩攜手生態鏈 共創智慧製造新紀元

華碩（2357）智慧物聯網(ASUS IoT)近期舉辦「5G+AIoT華碩攜手生態鏈，共創共贏數位轉型新局」研討會，探討5G智慧製造AIoT技術應用，會中特別請來包含英特爾、亞旭電腦、台灣微軟、中華電信、新漢智能、能鉅科技、工研院、台智雲、州巧科技在內等業界先進，分享製造業實踐經驗，展示數位孿生、機器學習相關技術落地成果，並以「人、機、料、法、環」五構面為基礎，提供以AI為核心的大數據收集與分析解決方案，促進生態系統再創新猷。

華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，「近年來，5G、AIoT技術快速發展，重塑製造業面貌；華碩不僅透過5G低延遲、高頻寬特性，佈建人工智慧製造系統，攜手供應商夥伴共贏，引領全球『邊緣智能』應用，打造完整生態鏈，亦協助企業強化競爭力，加速數位轉型。」

根據MarketsandMarkets預測，智慧製造在2025年AIoT應用市場規模將達800億美元，持續穩踞第一；由資策會產業情報研究所(MIC)彙整的全球5G專網市場營收預估也顯示，2026年有望成長至2,518億美元，2030年更可達10,939億美元，年複合成長率34.15%；且相關技術除了智慧工廠，還能應用於醫療保健、智慧城市 / 農業與教育、娛樂等多元場域，讓更多人受惠，提升生活品質。

此外，華碩智慧物聯網也積極響應「國家發展委員會促進5G及人工智慧導入智慧城鄉物聯網」計畫，與亞旭電腦、台灣微軟、中華電信合作開發5G基礎設施，並偕同新漢智能、能鉅科技、工研院、台智雲、州巧科技，輔佐客戶導入尖端解決方案，如：工廠AIoT自我優化、智慧製造感測AI融合，以及自動光學檢測深度學習，促進工廠管理效率和產能，深化工業4.0，開創智慧製造新紀元。