快訊

民眾黨兩個太陽之爭再起？ 黃國昌主導519、國會聲量飆

中俄聯合聲明藏圖們江經濟戰略價值為何日本頭大了？

吃不完的飯隔日再吃？專家提醒加熱剩飯當心3原因易滋生病菌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華碩攜手生態鏈 共創智慧製造新紀元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩舉辦「5G+AIoT華碩攜手生態鏈，共創共贏數位轉型新局」研討會。圖／業者提供
華碩舉辦「5G+AIoT華碩攜手生態鏈，共創共贏數位轉型新局」研討會。圖／業者提供

華碩（2357）智慧物聯網(ASUS IoT)近期舉辦「5G+AIoT華碩攜手生態鏈，共創共贏數位轉型新局」研討會，探討5G智慧製造AIoT技術應用，會中特別請來包含英特爾、亞旭電腦、台灣微軟、中華電信、新漢智能、能鉅科技、工研院、台智雲、州巧科技在內等業界先進，分享製造業實踐經驗，展示數位孿生、機器學習相關技術落地成果，並以「人、機、料、法、環」五構面為基礎，提供以AI為核心的大數據收集與分析解決方案，促進生態系統再創新猷。

華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，「近年來，5G、AIoT技術快速發展，重塑製造業面貌；華碩不僅透過5G低延遲、高頻寬特性，佈建人工智慧製造系統，攜手供應商夥伴共贏，引領全球『邊緣智能』應用，打造完整生態鏈，亦協助企業強化競爭力，加速數位轉型。」

根據MarketsandMarkets預測，智慧製造在2025年AIoT應用市場規模將達800億美元，持續穩踞第一；由資策會產業情報研究所(MIC)彙整的全球5G專網市場營收預估也顯示，2026年有望成長至2,518億美元，2030年更可達10,939億美元，年複合成長率34.15%；且相關技術除了智慧工廠，還能應用於醫療保健、智慧城市 / 農業與教育、娛樂等多元場域，讓更多人受惠，提升生活品質。

此外，華碩智慧物聯網也積極響應「國家發展委員會促進5G及人工智慧導入智慧城鄉物聯網」計畫，與亞旭電腦、台灣微軟、中華電信合作開發5G基礎設施，並偕同新漢智能、能鉅科技、工研院、台智雲、州巧科技，輔佐客戶導入尖端解決方案，如：工廠AIoT自我優化、智慧製造感測AI融合，以及自動光學檢測深度學習，促進工廠管理效率和產能，深化工業4.0，開創智慧製造新紀元。

5G AI

延伸閱讀

AI鏈雙引擎熱唱旺下半年 台積電、鴻海等業績喊衝

人社部新增19職業 網路主播上榜 網：失業率有救了

鴻海、華碩 題材熱炒

期貨商論壇／華碩期 題材熱炒

相關新聞

設備廠拚結盟分散風險 盟立、廣運等降低地緣政治衝擊

設備廠因應地緣政治風險考量，近年積極透過股權重組、策略聯盟方式，展開海內外多元化布局，包括聖暉*、盟立及廣運集團都加速轉...

AI鏈雙引擎熱唱旺下半年 台積電、鴻海等業績喊衝

人工智慧（AI）伺服器，AI PC一起動起來，兩大助力推升電子產業供應鏈下半年業績喊衝，台廠供應鏈包括代工AI晶片的台積...

華碩攜手生態鏈 共創智慧製造新紀元

華碩（2357）智慧物聯網(ASUS IoT)近期舉辦「5G+AIoT華碩攜手生態鏈，共創共贏數位轉型新局」研討會，探討...

面板雙虎 本周秀轉型成果

面板雙虎友達和群創分別將於本周四（30日）及周五（31日）舉行股東常會。雙虎去年虧損，今年沒有盈餘分配案，但友達將以資本...

AI伺服器浪潮來襲 組裝、零組件廠擴產迎商機

人工智慧（AI）伺服器浪潮來襲，包括鴻海、廣達、緯穎與雙鴻等組裝廠與零組件廠，持續擴大資本支出，增加產能，並展開全球布局...

慧榮總座苟嘉章：輝達AI龍頭霸主地位 未來3-5年無人可撼動

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮總經理苟嘉章表示，AI（人工智慧）宛如軍火，有能力購買者，一定追逐火力最強的利器，輝達（NVI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。