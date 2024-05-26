光陽打造充換電平台 柯勝峯手握電動機車獲利方程式

全球淨零碳排的大趨勢正推動機車產業朝電動化轉型，光陽工業董事長柯勝峯打造「充換電合一、車電分離」的獲利方程式，積極在台灣和海外布局充換電整合平台。他直言，誰能在電動機車產業勝出，「關鍵在誰能掌握電池應用大數據」。

光陽工業（KYMCO）今年6月將迎接開業60週年，接班集團董事長10年的柯勝峯，首度接受中央社團隊獨家專訪，並透露光陽在電動機車領域布局藍圖和獲利方程式。

面對全球機車產業處於綠能轉型的重要轉折點，柯勝峯正透過布局海外市場，把光陽品牌形象擴及全球。他為光陽訂出品牌永續價值、海外擴張、推動電動機車系統的3大策略。

柯勝峯說，「這3大策略，彼此環環相扣，是光陽未來10年決勝負的關鍵」。他的藍圖是，透過在海外布局電動機車系統，要在全球消費者心中擦亮光陽的品牌形象，藉此建立光陽在全球一線品牌地位。

被問到如何用一句話形容現在的光陽，柯勝峯堅定地說，「蓄勢待發」。

柯勝峯如此自信，並非光靠製造電動機車與競爭對手拚搏，而是光陽經年累月打造的秘密武器，以及歸納市場動向得出的獲利方程式。

「電動機車市場生態比電動車更複雜」，柯勝峯坦言，從硬體成本來看，拚不過中國大陸，光憑製造電動機車，很難在競爭激烈的市場環境中冒出頭。

除了中國大陸，全球越來越多廠商投入製造電動機車，但柯勝峯直言，「電動機車獲利關鍵不在車廠」。他認為，許多車廠還在摸索電動機車的商業模式，若光陽要在全球電動機車市場勝出，「要屏除機車製造的舊思維」。

柯勝峯觀察到，全球電動機車市場成長仍相對緩慢，關鍵在當地電動機車充電基礎設施仍不足。建置充電設施，受到當地政府法規規範外，也缺乏換電功能輔助，讓電動機車跨越城際的續航力受到挑戰，不僅一般民眾消費裹足不前，商用電動機車應用也跟著受限。

展望未來電動機車的能源模式，柯勝峯一語道破，「100%使用換電系統並不現實」，他認為，未來的電動機車，應該同時具備換電與充電功能，才能擴大電動機車的應用廣度。

柯勝峯提出未來電動機車產業的獲利方程式，「充換電合一、車電分離」，也就是用一套平台，整合各款電動機車和各地的充換電系統。

他以智慧型手機安卓（Android）作業系統平台形容，手機品牌商製造各款智慧手機，也採用不同規格的電池和充電器，但Android開放平台可廣泛地應用在iPhone以外的各品牌智慧手機，讓多樣化的應用軟體百花齊放。

他說，這不是紙上談兵。光陽從2018年起，早已預先打造Ionex車能網能源換電系統，更透過Ionex平台，累積達數百萬筆的換電型電動機車大數據。

柯勝峯在高雄廠區向中央社團隊介紹，高雄電動機車產線在2022年10月完工，目前日產能約300多輛，月產能可到6000輛至7000輛，可因應台灣和海外市場訂單，未來不排除視客戶需求擴充產能。

柯勝峯透露，「大數據」正是光陽建立電動機車獲利方程式的秘密武器。光陽高雄廠區的燃油和電動機車產線，常為市場熟悉；但鮮為人知的是，光陽在台北南港設有軟體和電池研發中心，經年累月龐大的電動機車電池換電數據，也集中在光陽南港資料中心。

柯勝峯說，透過掌握實際情境下數百萬筆電動機車電池換電的數據，光陽可以分析不同規格電池芯、電源管理、以及電池組等效能，歸納出更具效率的充換電應用方法；不僅大幅提升光陽換電系統的電池品質，也讓光陽更有信心向海外輸出充換電平台方案。

光陽2023年在義大利米蘭車展發表能源補充系統電池計量模組Ionex BMU（Ionex Battery MeteringUnit）；今年5月15日，光陽推出「充換兩用」電動機車，不僅配備BMU模組，更搭載智慧車聯網功能。

柯勝峯直言，「這是很有野心的規劃」，光陽藉此向全球傳遞KYMCO是電動機車品牌、Ionex是充換電基礎平台的品牌形象，也展現光陽在電動機車領域打造「充換電合一、車電分離」獲利方程式的企圖心。

展望未來電動機車市場，柯勝峯說，「最困難的時間已經過去」，誰能在電動機車產業勝出，「關鍵在誰能掌握電池應用大數據」。

柯勝峯強調，台灣是全球電動機車產業發展的最前線，也是最先進的市場，向全球推廣電動機車充換電能源系統，是台灣機車品牌難得的契機；儘管挑戰度高，但「打到球心可能會是全壘打」，光陽在這關鍵時刻，已準備就緒。