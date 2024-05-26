設備廠拚結盟分散風險 盟立、廣運等降低地緣政治衝擊

設備廠因應地緣政治風險考量，近年積極透過股權重組、策略聯盟方式，展開海內外多元化布局，包括聖暉*（5536）、盟立（2464）及廣運（6125）集團都加速轉投資與結盟腳步，壯大營運規模及接單源，以分散貿易戰帶來的影響。

聖暉董事長梁進利表示，大聖暉集團目前已完成「三軸」布局：分別在台股及陸股掛牌台中聖暉*、朋億*及蘇州聖暉組成。

設備廠海內外多元布局 圖／經濟日報提供

其中，台中聖暉近年來更朝綠色產品事業發展，繼先前入股的讓製程廢液變黃金的衛司特，近來投資的昇陽國際半導體，都是相中優質團隊後，以純股權投資展開資源整合的策略模式。未來不排除以併購方式，將人才和技術整合入大聖暉集團。

至於子公司朋億旗下的銳澤，專注於半導體氣體工程，即將送件申請台股上櫃掛牌。

朋億海外子公司股權重組已於今年第1季完成，由蘇州冠禮下轄上海冠禮及新加坡Novatech E&C，透過建立持股平台及籌建新廠以擴充產能等規畫，為三年後陸股IPO做好準備。

盟立去年也以人民幣1.8億出售子公司盟立自動化（昆山）予海盟（深圳），並更名為江蘇海昆盟智能科技公司。海盟（深圳）是由陸廠海晨出資六成、盟立出資四成，共同成立的合資公司，規劃未來在陸股IPO，以利搶進現有的新物流、未來大陸半導體廠建廠工程市場。

同時，盟立也擴大合資，繼去年參與鏵友益私募案後，再宣布與天來集團簽約，雙方合資成立「盟立鈣鈦礦科技」，由盟立持有六成股權，搶攻鈣鈦礦太陽能產業2025商轉的龐大商機。

廣運亦啟動投資架構重組作業，將子公司廣運自動化工程（昆山）持有的金運智能電子（蘇州）全數股權出售，展開大陸子公司內部投資架構重組，為子公司日後股票公開發行及上市掛牌做好準備。

廣運表示，近年大舉投入公共工程業務，推升自動化本業在手訂單續創歷史新高，交期排到2026年。要在集團多元化布局陸續展現成果之際，迎接廣運黃金十年。

旗下金運科技營運項目已收斂到只做純代工，並在大陸布局泵浦感知器代工，以及供應Tier 1的二階供應商汽車把手的感知器等。

同時，著手將廣運的散熱事業併入金運，朝公開發行、興櫃登錄邁進。