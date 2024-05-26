AI伺服器浪潮來襲 組裝、零組件廠擴產迎商機
人工智慧（AI）伺服器浪潮來襲，包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）與雙鴻（3324）等組裝廠與零組件廠，持續擴大資本支出，增加產能，並展開全球布局，迎接AI大商機。
AI伺服器龍頭鴻海表示，去年該公司資本支出年增14%，今年增幅不低於14%，鴻海持續在墨西哥、美國、越南等地擴增產能，以迎合AI伺服器需求。
外電報導，鴻海過去四年已在墨西哥投資約6.9億美元，其中包含今年2月預計投資的2,700萬美元於墨西哥西部Jalisco州，以擴張AI伺服器生產。鴻海在墨西哥的工廠是為亞馬遜、谷歌、微軟和輝達等生產AI伺服器。
廣達表示，海外廠區持續有新產能開出，包含美國加州Fremont廠、美國田納西州Nashville等，皆在今年開出新產能，德國伺服器組裝廠也會投產。美國兩座新的組裝廠、德國一座新組裝廠，今年都會投入生產，資本支出也會較去年增加。
至於緯穎，持續在台灣、馬來西亞與墨西哥擴增產能。台灣南科三期新廠正在申請建照，預計2027年完工。馬來西亞規劃兩座廠房，後段組裝廠已在去年下半年進入生產。墨西哥組裝廠採先租再買模式，廠房已完工，第1季通過客戶驗證，正式量產。
雙鴻則說，今年資本支出約7億到8億元，主要是購買設備，明年預估10億元，包括泰國廠擴建產能需求。
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