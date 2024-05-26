AI鏈雙引擎熱唱旺下半年 台積電、鴻海等業績喊衝

人工智慧（AI）伺服器，AI PC一起動起來，兩大助力推升電子產業供應鏈下半年業績喊衝，台廠供應鏈包括代工AI晶片的台積電（2330），組裝廠鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）與緯穎（6669），品牌公司微星（2377）、宏碁（2353）與華碩（2357），零組件的雙鴻（3324）與奇鋐等，同聲唱旺下半年業績。

根據市調機構資策會及Trendforce預估，去年全球AI伺服器出貨量逾125萬台，年增47%；今年增長至194萬台，年增逾55%。同時，今年雲端服務供應商（CSP）資本支出強勁，全球前四大CSP資本支出調升，從去年的1,400億美元提升至今年超過2,000億美元，AI伺服器供應鏈受惠最大。

人工智慧供應鏈 圖／經濟日報提供

宏碁與華碩近期都推出搭載高通處理器與微軟的Copilot+PC，開啟個人AI運算新時代。宏碁董事長陳俊聖表示，晶片、作業系統都已到位，下半年AI PC新品會一波接一波。華碩共同執行長許先越也看好2024年是「AI PC元年」，下半年陸續出貨，開啟PC市場全新成長周期且會維持數年。

鴻海旗下負責伺服器製造的工業富聯董事長鄭弘孟表示，預計AI將貢獻今年雲端計算部門總收入的40%，鴻海集團將占全球AI伺服器市場份額的40%，工業富聯將攜手客戶推出新一代生成式伺服器，目前已有新產品訂單能見度。

廣達旗下雲達總經理楊麒令指出，受惠新的大型語言模型（LLM）持續推出，客戶端對AI訓練伺服器需求升溫，今年AI伺服器占整體伺服器營收比重，將由去年超過兩成躍升至超過五成。他強調，客戶需求非常好，今年伺服器將能達到更樂觀的雙位數成長。

緯穎董事長洪麗甯表示，去年AI伺服器占整體營收比重約兩成，今年逐季成長，預期第4季占比將拉升到超過五成。

散熱大廠雙鴻董事長林育申表示，目前產業以AI伺服器需求最強，第2、3、4季業績都會不錯，目前大家都關心AI伺服器，並且從氣冷轉水冷階段，今年氣冷伺服器占比70%，明年反過來，水冷伺服器占比達70%，且新一代AI伺服器架構單價太高了，是好幾倍的成長，可望帶動未來兩三年業績爆發性成長。林育申說，AI應用開始擴大到裝置端，例如水冷散熱方案可望導入筆電，也就是將中央處理器上的均熱片置換成水冷板，目前已導入美系及台系品牌廠，可望在年底出貨。