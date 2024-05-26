面板雙虎 本周秀轉型成果

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
面板雙虎友達、群創。 聯合報系資料庫
面板雙虎友達、群創。 聯合報系資料庫

面板雙虎友達（2409）和群創（3481）分別將於本周四（30日）及周五（31日）舉行股東常會。雙虎去年虧損，今年沒有盈餘分配案，但友達將以資本公積發放現金，每股發放0.9元；群創則是有現金減資案，擬減資108.94億餘元，預計減資比率約為12%，每股退還股款現金約幣1.2元。

友達董事長彭双浪在年報的「致股東報告書」中喊話指出，友達在次世代顯示技術、車用服務解決方案、及垂直場域事業等應用都交出亮眼成績。穩健的財務體質及充足的現金資源，讓友達加速推動雙軸轉型。

彭双浪並從：次世代顯示技術、車用服務解決方案、及垂直場域事業三個角度，說明去年來轉型的進展及亮點。友達透過成立子公司與併購等方式，近年來積極在零售、醫療、企業與教育、智慧服務、綠色能源等方向深化拓展垂直場域事業，去年來自垂直場域事業營收較2022年大幅成長近20%。

群創董事長洪進揚在股東會營業報告書中，搶先揭露群創已達成14項重大技術與接單成就。

在新技術的接單成果方面，洪進揚表示，群創利用舊世代面板產線，轉型跨入扇出型面板級封裝FO-PLP，跨足半導體晶片封裝領域。PLP透過重布線（RDL）連接晶片，滿足要求高可靠度、高功率輸出且高品質的低軌衛星、車用、充電晶片等封裝產品，取得國際一線客戶的封裝製程與信賴性認證，預計今（2024）年正式量產。

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