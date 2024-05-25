慧榮總座苟嘉章：輝達AI龍頭霸主地位 未來3-5年無人可撼動

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮總經理苟嘉章表示，AI（人工智慧）宛如軍火，有能力購買者，一定追逐火力最強的利器，輝達（NVIDIA）囊括幾乎九成以上AI晶片市場，他研判大者恆大趨勢，還會持續下去，雖然很多雲端服務業者等不及排隊潮拉長，紛紛開發自己的AI晶片，但在市場追逐最強AI晶片的前提下，估計在未來3到5年，都還無法撼動NVIDIA的霸主地位。

苟嘉章強調，AI爭霸雖著眼於強大算力，但不要忘了AI的決戰點，除了算力之外，還有儲存、快速擷取、加密和巨量資訊分析，因此，AI從雲端到邊緣端的蓬勃發展，也將帶動龐大儲存商機。

他指出，主要Nand flash供應商的減產效應將持續發酵，研判儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格仍會逐步調升，預估漲勢會持續到明年上半年，主要原廠認為維持較合理利潤才會止步。

不過受到大環境不佳影響，Nand flash通路端需求表現不一，資料中心對儲存需求持續強勁，且規格要求從原本的4-8TB跳升至32TB起跳，甚至還希望開出128TB規格，但又得兼具成本和低功耗考量，這對主要供應商和控制晶片廠都是一大考驗。但在消費端部分，受消費市場表現不如預期影響，將蒙受較大壓力。