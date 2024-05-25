北分署 YS 攜手 Aotter電獺 開箱 AI 世代職場生存法則

為提升青年在AI時代的職場競爭力，勞動力發展署北分署青年職涯發展中心YS帶領泰山職業訓練場「前端網頁開發技術」青年職訓專班的學員，前往知名軟體研發新創公司「Aotter電獺」，以「後AI世代的職場生存指南」為題，深入探索AI技術對職場生態的影響，進而在新職場中，找到自我核心競爭力及職場生存法則。

因應AI世代的來臨，北分署也鎖定AI相關領域，開辦物聯網應用、自動控制、前端網頁開發等課程；這次參訪中，「Aotter電獺」共同創辦人兼執行長謝綸，與北分署職訓專班的青年深入交流，分享電獺12年來的發展歷程，以及面對AI時代不斷創新求變的因應之道。謝綸表示，AI取代基礎知識工作者是必然趨勢，人機協作將更加普及，青年需要專注在AI無法取代的創意思考和決策能力，並善用新科技工具，以適應工作模式上的變革。

青年實際進入「Aotter電獺」公司內部，了解創新產業的工作環境和企業文化，電獺安排市場開發、媒體、研發等部門主管，分別與青年分享職務內容和工作經驗；同時，人力資源管理師更提供「客戶經營行銷企劃」、「社群編輯」等職缺招募資訊，並說明職務所需的職能，多位學員現場投遞履歷，實現訓練與就業的無縫銜接。學員小翰表示，參訪讓他認識到前端開發不僅是寫程式，還需要創意思考和人際溝通等職能。這次活動更清楚未來就業領域，也感謝YS在活動後提供的深度諮詢與資源串聯，讓他在找工作時更具信心。

為協助青年探索職涯、接軌職場，北分署YS提供多元化的資源，並辦理企業參訪等活動，幫助學員掌握職場趨勢與產業脈絡，透過創意思考、人際溝通、應用新科技工具這些職場生存指南，引領青年在職場上找到自己的位置，順利踏上職涯新階段。