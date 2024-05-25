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歐洲盃、奧運即將登場 面板族群第3季業績關鍵

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
歐洲盃足球賽、奧運等大型賽事即將登場，電視品牌通路業者提前備料後，市場觀察，若相關大型賽事期間電視買氣確能出籠，預期友達（2409）、群創等面板族群第3季業績動能，將再隨之轉強。本報系資料照
歐洲盃足球賽、奧運等大型賽事即將登場，電視品牌通路業者提前備料後，市場觀察，若相關大型賽事期間電視買氣確能出籠，預期友達（2409）、群創等面板族群第3季業績動能，將再隨之轉強。本報系資料照

歐洲盃足球賽、奧運等大型賽事即將登場，電視品牌通路業者提前備料後，市場觀察，若相關大型賽事期間電視買氣確能出籠，預期友達（2409）、群創等面板族群第3季業績動能，將再隨之轉強，實質業績的成長空間可期。

法人機構指出，歐洲盃足球賽、奧運等大型賽事即將登場，其中，歐洲盃足球賽6月12日開踢，奧運則緊接著在7月26日登場，電視品牌通路業者在3~5月即提前備料，並帶動TV面板報價走揚。然而，近期面板相關採購需求已陸續告一段落，若大型賽事期間電視買氣確能出籠，則有助第3季面板族群業績表現。

此外，輝達NVIDIA）正規劃提早導入面板級扇出型封裝，從原訂2026年提前到2025年，由於群創目前轉型重心之一，即為扇出型面板級封裝，現正向IDM廠爭取訂單，觀察群創的量產經驗、規模，短時間內，打入輝達供應鏈可能性不高，但題材仍為後市股價的重要關鍵。

NVIDIA 友達 買氣 輝達 電視 面板

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