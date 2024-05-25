產業供過於求 台廠海外投資面板廠縮手

美國總統拜登日前批評川普在總統任內的富士康10.5代線面板廠投資案未能實現，加上夏普有意關閉日本堺10代面板產線，分析師認為，這兩項投資分別面臨產業供過於求、缺供應鏈的窘境。

美國總統拜登（Joe Biden）日前出席微軟斥資33億美元在威州拉辛郡（Racine County）興建人工智慧數據中心活動期間，抨擊前總統川普（Donald Trump）未兌現他在當地的富士康投資項目承諾。

鴻海在2017年呼應川普的「美國製造」政策，宣布在美國威斯康辛州設10.5代液晶面板廠，並在2018年動土；但2019年傳出改為建6代低溫多晶矽面板廠，卻仍未付諸實現。回顧鴻海在美國威州投資設廠，歷經數度更迭，規模和項目均有調整，原先規劃先進面板廠，現在則轉型製造伺服器和雲端運算用網通設備。

在日本方面，鴻海轉投資日本夏普（Sharp）旗下大阪堺工廠（Sakai Display Product，SDP）大尺寸面板因虧損連連，傳出將於今年第3季開始停止生產。鴻海（2317）董事長劉揚偉日前以夏普最大股東代表身分發言表示，堺工廠將轉型為人工智慧AI數據中心，共同推動夏普實現輕資產化的目標，希望幫助夏普尋找利基，加速從虧損走向獲利。

至於面板大廠友達，則在2023年12月底關閉新加坡面板廠，並陸續將台灣部分面板生產線「騰籠換鳥」，調整為新的應用。

國際數據資訊公司（IDC）資深研究分析師陳建助接受電訪表示，現階段面板產業供過於求，廠商多嚴控生產，避免價格下跌。因此，除了台廠在海外投資的液晶面板廠可能面臨供過於求壓力、進而停產之外，韓國的面板廠也出現陸續關閉液晶面板產線，轉型為以有機發光二極體（OLED）面板為主的經營模式。

陳建助說明，液晶面板除了供過於求的壓力外，台廠若在台、日、韓、中以外地區設液晶面板廠，將面臨缺乏產業聚落的窘境，投資成本太高，進而造成在設廠階段即喊停，或是改變投資項目；至於已在海外設廠量產的產線，失去競爭力時也只能關閉。

事實上，台廠在中國投資多為成本較低的面板模組廠，成本較高的面板製程只占少數。

至於國內液晶面板產線，陳建助表示，面板廠只能進行活化，包括「騰籠換鳥」，轉為生產新一代面板技術微發光二極體（Micro LED）面板，或是投入半導體先進封測製程，或是發展其他應用，總之就是不再做純面板廠。

他進一步指出，面板廠海外布局多為投資金額較小的模組廠、系統或整機組裝廠，10代線以上的液晶面板產線投資規模大，不是改弦易轍放棄設廠，就是關閉，連台廠在中國的10.5代廠也曾傳出求售訊息。

陳建助分析，鴻海集團多在中國生產、賺美國錢，當時面臨前美國總統川普的政策調整，在地緣政治的風險下，想要逢凶化吉，勢必要投資美國；但投資案執行不易，由於美國沒有面板產業聚落，投資面板廠缺乏當地零組件工廠支援，造成生產成本大增，因此不斷調整投資內容，最終結果也並非投資面板廠。

他評估，鴻海集團在日本投資，其實也有分散地緣政治風險的意味，畢竟台灣有中國的軍事威脅、韓國有北韓的軍事壓力，日本則沒有這方面的問題，但夏普投資的堺10代線仍面臨供過於求的競爭壓力。

另一方面，中國面板廠有政府的金錢奧援，強力發展面板產業，連韓國三星都被迫放棄液晶顯示面板（LCD Panel），專注於有機發光二極體（OLED）；而台灣面板廠只能轉型強攻微發光二極體（MicroLED），都是台、韓面板業者因應產業供過於求的轉型策略。