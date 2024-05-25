ASIC設計服務廠巨有 下半年量產業務動能將再起
特殊應用IC（ASIC）設計服務廠巨有（8227）於24日召開股東會，該公司董事長暨總經理賴志賢提到，目前有來自亞太區的急單挹注。
巨有2023年合併營收為11.04億元，年增18.2％，創歷史新高，首度年營收達10億元以上，每股純益為4.29元，也刷新紀錄。不過進入2024年，累計前四月合併營收為2.28億元，年減19.7％。
展望今年，賴志賢指出，2024年上半年還需調整庫存，但進入下半年，量產業務方面應可繼續動能，至於委託設計（NRE）業務，每年都成長，2023年約有80多個案件，2024年到目前為止也已有30多個案件。
除了28奈米製程案件貢獻多，對於先進製程布局，巨有已經有12奈米製程的量產經驗，賴志賢估計2024年應該還會有兩到三個12／16奈米製程的案件會進入量產。至於7奈米製程案件的進展，他提到，還在與客戶洽談。
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