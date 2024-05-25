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黃仁勳身價高漲 躍全球17大富豪

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

受惠於強勁的財測與需求，美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）股價23日收盤大漲逾9%，歷來首度突破1,000美元，市值單日暴增逾2,000億美元，並已取代蘋果和特斯拉，成為美股散戶新寵。執行長黃仁勳身價也跳升，躍居全球第17大富豪。

輝達股價23日大漲9.3%至1,037.99美元，市值單日暴增近2,200億美元至2.55兆美元，增加的市值遠超過昔日半導體霸主英特爾（Intel）整家公司約1,280.5億美元的市值，也穩居美國市值第三高的上市公司，僅次於微軟的3.17兆美元、以及蘋果的2.87兆美元。

財富幾乎全來自於輝達股票的黃仁勳，淨值23日也躍增至913億美元，在彭博億萬富豪指數的排名前進三名，成為全球第17名的富豪，也超越美國首富家族沃頓家族的所有成員。沃頓家族的財富加總接近3,000億美元，是僅次於阿布達比統治家族Al Nahyans的全球第二富豪世家。

早在輝達公布超乎預期的財報前，該公司就是散戶投資組合的最大持股部位。投資研究機構Vanda研究公司在蒐集平均散戶投資組合的15大持股與指數型基金（ETF），並予以加權計算後發現，輝達以9.3%的比率高居榜首，高於一年前的4.2%，也超越蘋果和特斯拉等其他熱門標的，部分原因是輝達股價過去一年來狂漲205%的凌厲漲勢。

美國 輝達

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