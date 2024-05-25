聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃仁勳預期AI下件大事來了 生成影音新需求帶旺繪圖處理器訂單

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
輝達執行長黃仁勳預期，影音AI新模型將為GPU帶來更多訂單。（歐新社）
輝達執行長黃仁勳預期，影音AI新模型將為GPU帶來更多訂單。（歐新社）

在大型科技公司紛紛推出聊天機器人刺激需求激增之後，美國人工智慧（AI晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳預期，能夠創建影音並進行類人語音互動的AI新模型，將會為其繪圖處理器（GPU）帶來更多訂單。

黃仁勳22日接受路透訪問時說，「生活有許多資訊必須以影音為基礎、以物理學為基礎。因此，這是下一件大事」，「你已經有了3D影音，還有一大堆正在學習的東西，所以這些系統將相當龐大」。

訓練和運作先進AI系統，需要更強的運算能力，帶動對輝達Grace Hopper晶片（例如H200）的需求；H200晶片先被用於OpenAI的GPT-4o多模態模型，能夠逼真語音對話，也能跨文字與圖像互動。除了OpenAI，Google和臉書母公司Meta Platforms等輝達其他客戶都已發表AI圖像或影音生成平台。

Hargreaves Lansdown股票分析主管納桑（Derren Nathan）認為，這類需求基礎廣泛，大型語言模型需要愈來愈多的多模態，不僅能理解影音，還能理解文字、語音、2D和3D圖像。

用於汽車業的影音AI模型，也逐漸成為輝達晶片需求的一大驅動力。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）日前說，特斯拉已將其用於AI訓練的處理器集群擴大到約3.5萬組H100晶片，以實現自動駕駛。她說，汽車業有望成為今年輝達資料中心業務中，規模最大的企業垂直市場。

輝達日前公布的超亮眼上季財報與今年財測，帶動該公司股價23日收盤大漲逾9%，同日標普500指數卻下跌0.7%，兩者的背離程度為八年來最大。

上次輝達股價漲逾7%、標普500指數跌至少0.5%，已是2016年5月13日，當時輝達市值只有223億美元，相較下，目前已暴增至2.55兆美元。

AI 晶片 輝達

延伸閱讀

皮衣男黃仁勳6月電腦展行蹤引關注 緯穎董座今揭秘

黃仁勳看好AI生成影片 帶動更多輝達晶片需求

輝達最強AI晶片提前報到 帶旺廣達、鴻海營運

輝達新亮點 快攻超高速網路 Spectrum-X平台專為AI設計

相關新聞

黃仁勳預期AI下件大事來了 生成影音新需求帶旺繪圖處理器訂單

在大型科技公司紛紛推出聊天機器人刺激需求激增之後，美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳預期，能夠...

緯穎最強AI伺服器Q4出貨 相關營收占比將超過五成

伺服器大廠緯穎昨（24）日召開股東常會，董事長洪麗甯表示，去年底AI伺服器占整體營收占比約兩成，今年以來逐季增加，預期第...

黃仁勳身價高漲 躍全球17大富豪

受惠於強勁的財測與需求，美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）股價23日收盤大漲逾9%，歷來首度突破1,000...

國巨砸53億 參與力智私募 全數認購2.1萬張普通股

被動元件大廠國巨昨（24）日與電源管理IC廠力智共同宣布，經雙方董事會決議，國巨將參與力智私募普通股，擬以每股價格不超過...

緯穎深化與緯創合作 營運添柴火

緯穎現任總經理張順來因健康因素將轉任技術顧問，新任總經理林威遠6月1日走馬上任，董事長洪麗甯昨（24）日表示，將藉助林威...

國巨策略投資 產品線更完整

國巨近年在半導體領域布局持續擴張，參與力智私募案之前，早已鎖定MOSFET領域，不僅與鴻海集團合資成立國創半導體，並且和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。