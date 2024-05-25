國巨策略投資 產品線更完整

國巨（2327）近年在半導體領域布局持續擴張，參與力智私募案之前，早已鎖定MOSFET領域，不僅與鴻海集團合資成立國創半導體，並且和轉投資IC設計廠富鼎合，此次再跨足功率半導體，策略投資力智，有助於國巨成為更全方位解決方案供應商。

力智是少數可同時提供電源管理晶片（PMIC）與半導體功率元件（Power Discrete）產品服務的電源晶片設計廠商，且深耕於高密度電源解決方案及高效能功率元件技術的設計與開發，應用已跨足運算、網通、電池保護管理、工業與消費等五大平台，力智目前為亞洲及全球最重要的類比半導體廠商之一。

國巨董事長陳泰銘先前曾表示，MOSFET的商業模式與被動元件類似，三方合作一來有鴻海這個出海口、二來可透過國巨的全球通路，讓富鼎可以走入全球市場，堪稱「三贏」合作。

國創是國巨與鴻海在2021年合資成立的IC設計公司，主要是設計、開發、生產用於車用、資通訊、工控應用的電源管理及功率元件／模組相關產品，國創在2022年5月已參與MOSFET大廠富鼎先進私募，成為其最大法人股東。陳泰銘先前指出，國巨近年在併購基美、普思兩家公司挹注下，在航太營收有數倍的成長，未來加上國創的IC與MOSFET產品，可以讓國巨產品線更加完整。