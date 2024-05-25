緯穎深化與緯創合作 營運添柴火

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

緯穎（6669）現任總經理張順來因健康因素將轉任技術顧問，新任總經理林威遠6月1日走馬上任，董事長洪麗甯昨（24）日表示，將藉助林威遠過去在母公司緯創的經驗，尤其現在產業需要上下游整合，未來與緯創在GB200等伺服器產品上的合作會更密切，也將發揮更大效益。

緯穎昨日召開股東會，除張順來外，將接任總座的林威遠也現身會場。由於林威遠原擔任緯創企業暨網通產品事業群總經理，市場聚焦其加入後，對緯穎營運帶來的效益。

緯創為輝達GPU基板與模組重要供應商，緯穎主要負責整機組裝。洪麗甯表示，過去雙方合作是在製造端，經過近幾年擴充自有產能後，緯穎對緯創產能的依賴程度已大幅降低至一成，目前主要集中捷克廠。

不過，洪麗甯也說，以現在產業生態環境來看，尤其在輝達的GB200伺服器產品出現後，更凸顯上下游、一條龍整合的重要性，林威遠過去在緯創時，與三家晶片廠都有深厚的合作，也是緯穎多年來的好戰友，未來將藉助他的經驗，為緯穎打下更厚實的基礎。

對於緯穎目前產品與技術開發，張順來表示，持續看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長。目前正與客戶和技術夥伴開發許多CPU、GPU、ASIC等運算平台及直接液體冷卻（DLC）與浸沒式冷卻等液冷技術。

伺服器 緯創 緯穎

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