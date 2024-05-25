國巨砸53億 參與力智私募 全數認購2.1萬張普通股

被動元件大廠國巨（2327）昨（24）日與電源管理IC廠力智共同宣布，經雙方董事會決議，國巨將參與力智私募普通股，擬以每股價格不超過253元，交易總金額不超過53.13億元為限，全數認購2.1萬張私募普通股。此次私募完成後，國巨將成為力智最大單一持股的策略股東，持有力智20.23%股權。

依昨天力智收盤價300元估計，換算此次私募折價約15.6%，國巨表示，此次在功率半導體的策略性投資，將是國巨保持長期成長動能的另一個重要里程碑，並有助於整合雙方共同開發及全球銷售通路，進一步擴大雙方在未來電子零組件高成長市場的份額。

國巨認購力智私募普通股 圖／經濟日報提供

國巨創辦人暨董事長陳泰銘表示，在競爭激烈的電子產業，最重要的不僅是提供客戶最優質的產品與服務，還要提供深具廣度的產品組合。力智在許多重要的半導體產品中擁有強大的設計能力，特別是在其多相位核心電源控制器（Multi-Phase Vcore Controller）與高整合功率級產品（Power Stage）方面，與國巨現有的產品組合擁有最佳互補性。

陳泰銘表示，多相位核心電源控制器與高整合功率級產品是CPU、GPU和記憶體的電源關鍵核心，與力智的策略投資合作，除了強化國巨在半導體產業的布局外，也將進一步強化國巨與全球具領導性晶片設計公司的合作關係，進而取得先機提前進入客戶設計周期。

透過國巨的一站式購足服務平台，提供更多差異化的產品，如功率模組等，國巨將為客戶提供更多加值型的產品和服務。

此次的策略投資，再次驗證國巨在全球電子供應鏈中的獨特地位，同時具備優質的全球銷售通路及高度成長市場如AI、高速運算、工業及車用等所需的強大客戶關係。

力智董事長許先越表示，此次私募引進國巨成為策略夥伴，將結合國巨在元件品牌及全球銷售通路的優勢，加速擴展高效能運算、汽車、工業與醫療應用市場，以及北美、歐洲及日韓等高階市場，未來與國巨並肩成為合作夥伴，雙方合作將共同創造更多商機，提供更多高附加價值的產品與解決方案。