緯穎最強AI伺服器Q4出貨 相關營收占比將超過五成

伺服器大廠緯穎（6669）昨（24）日召開股東常會，董事長洪麗甯表示，去年底AI伺服器占整體營收占比約兩成，今年以來逐季增加，預期第4季占比將拉升至超過五成；而輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構伺服器產品，第4季可望出貨。

緯穎昨日股東會承認去年度營業報告書及財務報表，通過籌資議案，並決議配發現金股利每股42元。洪麗甯表示，全世界均感受AI浪潮來襲，在AI時代來臨同時，原料成本隨之增加，為提升企業營運彈性，因此提出籌資議案。

緯穎董座洪麗甯談話重點 圖／經濟日報提供

緯穎主要客戶為美國雲端服務供應商（CSP），其中Meta、微軟為前兩大客戶，去年亞馬遜AWS占比也拉升至超過一成。洪麗甯看好，AI前景將持續不只三至五年，客戶布局上會兼具多元化，GPU、ASIC等也會多方涉獵，會注意每個可能的趨勢，希望明年有機會出現第四家營收占比超過10%的客戶。

對於輝達GB200伺服器出貨進度，洪麗甯表示，Blackwell系列產品目前未接獲出貨遞延通知，預計相關GPU伺服器第4季開始出貨，現正積極展開新品研發與供應業務。

伴隨今年AI伺服器貢獻度拉升，對毛利率的正面挹注，洪麗甯指出，緯穎會在商業策略上做適當的安排，不一定要衝高業績，而是專注追求毛利率成長，提升獲利表現。

緯穎持續布局散熱系統，深化AI伺服器代工優勢，洪麗甯說，緯穎在空氣冷卻、液冷、浸沒式冷卻技術上都積極耕耘，也期待未來每一種散熱方式，都能為緯穎帶來競爭優勢與顯著的業績貢獻。

洪麗甯認為，算力可以無窮，但電力是有限的，許多客戶大舉投資入資本支出，也在尋求替代能源，能源、節電與散熱，是這個產業所有人的習題。

輝達日前宣示「主權AI」新市場已然成形，股東提及緯穎在主權AI上的布局，洪麗甯回應，AI世界會為產業帶來非常多變化，各種機會、各種區域類型，緯穎都在努力嘗試中。

緯穎也在股東會上預告，將參加今年台北國際電腦展，展出整機櫃AI運算解決方案與先進液冷技術。至於黃仁勳是否會現身攤位力挺，洪麗甯語帶保留回應，「到時候就知道了」。