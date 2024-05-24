顯示卡廠承啟規劃 出售子公司大陸天津思騰合力51%股權
顯示卡廠承啟（2425）24日公告，該公司原藉由子公司景弘數字研發服務有限公司，間接轉投資思騰合力(天津)科技有限公司51%股權及其相關轉投資事業體，董事會今天通過擬出售子公司思騰合力(天津)科技有限公司及其相關轉投資事業體股權，並授權董事長，先以總價不低於景弘最近期財報之長期投資帳面價值洽談相關事宜。
由於天津思騰合力被美國政府列入實體清單，為了不影響到承啟，因此，規劃出售股權。
美國商務部是在今年4月公布11家公司新增至實體清單，其中，就包括思騰合力等四家中國大陸公司，原因是這些公司試圖為中國大陸軍方取得AI晶片。若遭列入實體清單，供應商要向這些公司輸出貨品和技術，必須先申請許可證，且很可能被拒絕。
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