國巨認購力智私募成最大策略股東 強化AI和HPC應用

被動元件大廠國巨今天傍晚宣布全數認購力智電子私募普通股2100萬股，每股認購價不超過新台幣253元，交易金額不超過53.13億元，程序完成後，國巨將成為力智最大單一持股策略股東，持股比重約20.23%。

國巨透過新聞稿指出，此次對類比和功率半導體設計商力智策略投資，整合彼此共同開發及全球銷售通路，進一步擴大雙方在未來電子零組件高成長市占率，深耕人工智慧AI、高速運算（HPC）、工業及車用等應用。

國巨創辦人暨董事長陳泰銘表示，力智特別在多相位核心電源控制器（Multi-Phase Vcore Controller）與高整合功率級產品（Power Stage），具有設計能力，與國巨現有產品組合互補。

陳泰銘表示，多相位核心電源控制器與高整合功率級產品，是中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）和記憶體的電源關鍵核心，與力智策略投資合作，除了強化國巨布局半導體產業，也將進一步強化國巨與全球晶片設計公司的合作關係。

根據資料，類比半導體商力智可同時提供電源管理晶片（PMIC）與半導體功率元件（Power Discrete）產品服務的電源晶片設計廠商，主要產品包含電源管理晶片、高整合功率級產品、單晶片電源轉換器（Converter）、電池保護晶片、分離式功率元件與氮化鎵（GaN）電源解決方案等，跨足運算、網通、電池保護管理、工業與消費等應用。