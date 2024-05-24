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彩晶：車用面板比重增至近3成 提升中國以外市場

中央社／ 台北24日電

面板廠瀚宇彩晶副總經理吳許合今天表示，今年第1季消費電子產品比重已降至20%左右，車用面板提高至29%；過去車用面板中國市場占比高的情況也已改變。

彩晶今天股東會後舉行線上記者會，吳許合說明，車用面板大致可分中國、非中國市場，過去中國占比較高，去年開始增加很多國際品牌客戶。

他解釋，車用面板2022年占整體營收約20%，2023、2024年有設計代工客戶出貨，占比提升為25%至30%，下一個成長點在2025年下半年到2026年第1季，將可望有明顯的增幅。

他說，過去主力放在平板電腦面板，全球平板電腦面板供應量第4，但這類消費性電子產品未來占比將會持續縮減，往車載、工控產品發展。

彩晶供應面板多元，現階段側重車載、工控、強固型平板、筆電相對特殊領域的面板，工控產品甚至有航空用，但航空用部分占比仍然較少。

彩晶看好地緣政治風險帶來的商機，聚焦軍用強固型平板電腦及筆電用面板。

平板電腦 彩晶 車用面板

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