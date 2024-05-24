華碩攜手生態鏈 攻智慧製造商機

華碩旗下專門提供AI與物聯網解決方案的子公司華碩智慧物聯網（ASUS IoT），24日舉辦研討會，號召攜手生態鏈，共同搶攻智慧製造商機。

華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，近年來5G、人工智慧物聯網（AIOT）技術快速發展，重塑製造業面貌，華碩不僅透過5G低延遲、高頻寬特性，布建人工智慧製造系統，並攜手供應商夥伴共贏，引領全球「邊緣智能」應用，希望打造完整生態鏈，並協助企業強化競爭力，加速數位轉型。

他引述產研機構Markets and Markets的預測，2025年智慧製造的AIoT應用市場規模將達800億美元，而且相關技術除了可應用在智慧工廠，還能應用在醫療保健、智慧城市，以及農業、教育、娛樂等多元場域，讓更多人受惠，提升生活品質。

華碩智慧物聯網今天舉行的5G＋AIoT研討會，找來英特爾（Intel）、亞旭電腦、台灣微軟、中華電信、新漢智能、能鉅科技、工研院、台智雲、州巧科技等夥伴，展示數位孿生、機器學習相關的技術落地成果。

在此之前，華碩智慧物聯網響應國發會的「促進5G及人工智慧導入智慧城鄉物聯網」計畫，也與亞旭電腦、台灣微軟、中華電信合作開發5G基礎設施，並偕同新漢智能、能鉅科技、工研院、台智雲、州巧科技，輔佐客戶導入工廠AIoT自我優化、智慧製造感測AI融合，以及自動光學檢測深度學習等解決方案，促進工廠管理效率與產能，深化工業4.0部署。