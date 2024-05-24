快訊

為何iOS 17.5出現「已刪除的照片」？蘋果澄清2大動作沒做好：還是會出現

太神了！媽媽睡覺吹定頻冷氣 電費帳單竟「應繳0元」網看傻

合點、錢都菜盤都見活蛞蝓！鹽醋、小蘇打粉洗蔬菜才乾淨？譚敦慈破迷思「用這個才正確」

華碩攜手生態鏈 攻智慧製造商機

中央社／ 台北24日電

華碩旗下專門提供AI物聯網解決方案的子公司華碩智慧物聯網（ASUS IoT），24日舉辦研討會，號召攜手生態鏈，共同搶攻智慧製造商機。

華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，近年來5G、人工智慧物聯網（AIOT）技術快速發展，重塑製造業面貌，華碩不僅透過5G低延遲、高頻寬特性，布建人工智慧製造系統，並攜手供應商夥伴共贏，引領全球「邊緣智能」應用，希望打造完整生態鏈，並協助企業強化競爭力，加速數位轉型。

他引述產研機構Markets and Markets的預測，2025年智慧製造的AIoT應用市場規模將達800億美元，而且相關技術除了可應用在智慧工廠，還能應用在醫療保健、智慧城市，以及農業、教育、娛樂等多元場域，讓更多人受惠，提升生活品質。

華碩智慧物聯網今天舉行的5G＋AIoT研討會，找來英特爾（Intel）、亞旭電腦、台灣微軟、中華電信、新漢智能、能鉅科技、工研院、台智雲、州巧科技等夥伴，展示數位孿生、機器學習相關的技術落地成果。

在此之前，華碩智慧物聯網響應國發會的「促進5G及人工智慧導入智慧城鄉物聯網」計畫，也與亞旭電腦、台灣微軟、中華電信合作開發5G基礎設施，並偕同新漢智能、能鉅科技、工研院、台智雲、州巧科技，輔佐客戶導入工廠AIoT自我優化、智慧製造感測AI融合，以及自動光學檢測深度學習等解決方案，促進工廠管理效率與產能，深化工業4.0部署。

AI 物聯網 華碩

延伸閱讀

00878成分股「三進三出」皆無金融股！ 專家：中華電重新納入下半年更加防禦

訊連人臉辨識擴大整合聯發科物聯網平台Genio 510 運算效能提升4.7倍

鴻海、華碩 題材熱炒

00940成分股大換血…破發有望擺脫？營建金融股比例重 專家：走勢更健全

相關新聞

皮衣男黃仁勳6月電腦展行蹤引關注 緯穎董座今揭秘

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳去年來台參加台北國際電腦展，憑藉推出的多款AI超級晶片，成功在全...

華通看衛星應用產品持續高成長 泰國廠量產2025年看旺

揮別2023年消費性市場低迷的一年，衛星及HDI大廠華通（2313）在2024第1季營收及獲利數字繳出年增的成績單，公司...

鈺創旗下帝濶智慧 Computex 將大秀 AI 隱私監控系統

鈺創（5351）旗下帝濶智慧（DeCloak Intelligences）宣布，連續兩年蟬聯CES創新產品獎，其隱私系統...

緯穎股東會／董座上火線談異動案 從緯創找幫手「原因」曝光

緯創（3231）旗下伺服器大廠緯穎（6669）年度股東大會登場，面對外界關心的總經理異動案，董事長洪麗甯24日親上火線解...

雙鴻股東會／GB200最快第3季末出貨 法人估明年業績翻倍成長

雙鴻（3324）24日舉行股東會，董事長林育申在股東會後表示，輝達（Nvidia）GB200水冷散熱系統最快第3季末就會...

緯穎股東會／AI 伺服器占比大增！董座：逐季揚、年底有望破50%

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）目前營收皆已全數來自伺服器製造，其中，截至去年底為止，AI伺服器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。