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華通衛星業務高成長、泰國廠量產 估明年加速成長

中央社／ 台北24日電

衛星及HDI大廠華通 今年首季營收、獲利成長，預期今年消費電子出貨溫和復甦，衛星應用產品維持高成長，並持續耕耘AI伺服器、高速網通HDI產品開發認證，搭配泰國廠量產，看好明年加速成長。

在低軌衛星（LEO）業務方面，法人評估，華通囊括Starlink、Kuiper、oneweb等業者訂單，為全球主要的LEO用板供應商，加上華通持續調整台灣區產能、設立泰國廠積極接單生產，相對於去年可望有倍數成長的機會。

華通4月營收新台幣58.58億元，為歷年同期新高，華通表示，對於上半年的傳統淡季審慎樂觀，積極調整體質並開發新產品，與客戶保持良好溝通與應變彈性。

華通指出，泰國廠將於今年第2季完成廠房建設後陸續添置設備，預估可在第4季試產，初期規劃約30萬平方英呎產能，會優先生產衛星通訊相關產品的硬板，並評估各廠區的生產條件，擴大相關LEO、AI伺服器、車用等相關產品的業務領域。

泰國 華通

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